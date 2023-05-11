Kervan Gıda, ilk çeyrekte konsolide satış gelirini yüzde 50 artırdı

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2023 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılındaki başarısını katlayarak artıran Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yılı 1. çeyrek konsolide FAVÖK tutarı piyasa beklentilerinin üzerinde 209 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri de 2022 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık %50 artarak 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr marjı %28 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK marjı da %14 oldu.

3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “2022 yılını hedeflerimizin üstünde bir kar ile kapatmıştık. 2023 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre bu yılı da hedeflerimizin üstünde bir başarı ile kapatacağımızı öngörüyorum. Kervan Gıda olarak büyüme ivmemizi ve Türkiye sanayisine sağladığımız faydayı artırma hedefimizle, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Doğru hedefler, planlamalar ve çalışmalarla istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesine 82’nci sıradan giren ve 2023 listesinde 66’ncı sıraya yükselerek global başarısını kanıtlayan Kervan Gıda, Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik yedi fabrikasıyla ve yıllık 111 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Rusya’da ve Polonya’da bağlı ortaklıkları bulunan Kervan Gıda, tesislerindeki katma değerli ürün anlayışı ve verimlilik çalışmaları ile “Dünyanın En Büyük 5. Yumuşak Şeker Üreticisi” olma hedefini de gerçekleştirmişti.