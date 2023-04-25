Kibar Holding, "Fırsat Eşitliği Modeli" sertifikası almaya hak kazandı

Kibar Holding'in eşitlikçi insan kaynakları uygulamaları ve kadın istihdamını destekleyen politikaları bağımsız değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu sertifikayı alan 45'inci firma olan Kibar Holding'in, Zorlu Center'daki holding merkezinde gerçekleştirilen sertifika teslim törenine, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Bezircioğlu, Beylem Leblebici Birsen, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ ile Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Öker, İşveren Markası ve Çalışan Bağlılığı Yöneticisi Özge Çakır katıldı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçerek FEM sertifikasını almaya hak kazanan Kibar Holding'in bu sertifikayla toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın güçlenmesine verdiği önemi ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil etmiş olduğunu belirtti.

"Hayalimizi hep beraber gerçekleştireceğimize inancımız tam"

Erdem, "Kadın ve erkeklerin bir arada, eşit haklara sahip olarak yaşadığı bir dünya hayalimiz var. Kibar Holding bu hayalimize ortak olup FEM ailemize katıldığı için çok mutluyuz. Birlikte daha güçlü olarak hayalimizi hep beraber gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Kibar Holding’i tebrik ediyor, tüm şirketleri insan kaynakları politikalarında fırsat eşitliği ilkelerini sahiplenmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise Kibar Holding 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin yol göstericiliğinde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarına ivme kazandırdıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşit ve aydınlık geleceği ancak kadınların iş hayatına etkin katılımı, fırsat eşitliğinin eksiksiz sağlanması ve adil insan kaynakları uygulamaları ile şekillendirebiliriz. Bu inançla hayata geçirdiğimiz BİZ Eşitiz çalışmalarımızın çatısı altında sorumluluk almaya devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin çıktılarını FEM sertifikası ile taçlandırmış olmak bizler için motivasyon kaynağı. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, KAGİDER’e öncü çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum."