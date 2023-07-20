Kibar Holding sürdürülebilirlik faaliyetlerini genişletiyor

Kibar Holding, 10’uncu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda, ‘2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ kapsamında 92 performans göstergesiyle takip edilen 36 hedef için 2022 yılı ilerlemesi de yer aldı. Son 3 yıl içinde, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 30’a yakın yeni projeye hayata geçiren grup, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla bu yıl da yaklaşık 500 bin metreküp suyu geri kazandı.

Ayrıca projeler kapsamında geri dönüştürülerek yeniden kullanılan hammadde miktarı son 7 yılda yüzde 49 oranında artırılırken, geri kazanılan atık miktarı yüzde 99,3'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kibar Holding CEO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Haluk Kayabaşı, "Tüm faaliyetlerimize bu alandaki uluslararası standartları referans alarak devam ediyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlikte yüksek standartlarda şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirliğin kapsamını da genişletiyoruz" dedi. Küresel çatışmaların, ticaret savaşlarının, enerji krizinin ve enflasyonist baskıların 2022 yılında da sürdüğünü belirten Haluk Kayabaşı, “Tüm olumsuzluklara rağmen Kibar Grubu olarak büyüme hedeflerini tutturarak yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu başarımızda, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleriyle tam uyumlu şekilde gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızın etkisi büyük. Tüm faaliyetlerimize bu alandaki uluslararası standartları referans alarak devam ediyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlikte yüksek standartlarda şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirliğin kapsamını da genişletiyoruz” diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği ve dijital dönüşüm odağında çalışılacak

Kibar Grubu'nun sürdürülebilirlik alanında 2025'e kadar gerçekleştirmeyi planladığı "36 Hedef" arasında, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak yer aldı.

Ayrıca grup, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi somut hedeflere yönelik çalışmalara da devam edecek.

2021’de emisyonlar nötrlendi

Kibar Holding, "2022 Sürdürülebilirlik Raporu"nda yer alan 80'in üstünde çevresel, sosyal ve yönetişim performans göstergesi için Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında güvence beyanı aldı. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla, enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum'un elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını 2021'den itibaren nötrledi.

Kadın çalışan sayısında yüzde 11’lik artış

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önüne geçilmesi için yürüttüğü kadın istihdamını destekleme uygulamaları sayesinde, şirketlerindeki kadın çalışan sayısını 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artırdı. Böylece bu oran son yedi yılda yüzde 54,1 artış göstermiş oldu. Kadın üst düzey yönetici oranı ise son 7 yılda yüzde 41,7 yükseldi.

Kum Zambağı bitkisi ekosisteme kazandırıldı

Kibar Holding'in biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Assan Alüminyum ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle nesli tükenmekte olan "Mavi Yıldız" bitkisinden sonra yine türü tükenme tehlikesi altında olan "Kum Zambağı" bitkisi ekosisteme geri kazandırıldı. "Kibar Grubu Sürdürülebilirlik Platformu" aracılığıyla çalışanlara, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

K-STAR ile öncelikler garanti altında

İhracata odaklanan bir grup olan Kibar Holding, paydaşlarının sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesi amacıyla da 5 binden fazla aktif tedarikçisinin kritik sürdürülebilirlik önceliklerini garanti altına alan ve uygulamalarını takip eden K-STAR (Kibar Holding Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı) projesini başlattı.