Kılıçer: İhracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni desteklere ihtiyaç var

Orta Vadeli Program'ın gelecek yıla dair umutları artırdığını, programda ihracat odaklı sürdürülebilir bir büyüme iklimi oluşturulmasına yönelik stratejileri kıymetli bulduklarını belirten Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, "Yine de ihracatçının başta işletme sermayesi olmak üzere finansmana erişimini kolaylaştıracak desteklere ihtiyacı var" diye konuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı para politikası ile döviz kurunun ihracatçıları rahatlatacak bir noktaya gelmesinin ardından açıklanan Orta Vadeli Program ile de gelecek yıla dair umutların arttığını, programda ihracat odaklı sürdürülebilir bir büyüme iklimi oluşturulmasına yönelik stratejileri kıymetli bulduklarını belirten Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer ancak, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu noktada hem reeskont kredilerinin son 1.5 ayda 10 kat artırılması hem de gelecek yıl için kredi desteklerinin geliştirileceğine yönelik açıklamaların memnuniyet verici düzeyde olduğunun altını çizen Kılıçer, “Başta işletme sermayesine olan ihtiyaç olmak üzere finansmana erişimin kolaylaştırılması hem yatırımlara hem de küresel düzeyde rekabetçi olmamıza katkı sağlayacak en önemli unsurdur.

Ekonomi yönetimimizin OVP’de açıklanan stratejiler üzerine sahada da gerekli adımları atacağına inanıyoruz” dedi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün, yarattığı katma değer, istihdam ve ihracatla ülke ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer aldığını belirten AKAMİB Başkanı Kılıçer, bugün yaklaşık 300 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektörün, dolaylı olarak 1 milyon insana dokunduğunu ifade etti.

R.Onur Kılıçer, mobilya sektöründe kilogram birim fiyatında 2.7 dolar, karton ambalaj sektöründe ise 1.7 dolar seviyelerine ulaşıldığını, hedeflerinin her iki sektörde de rakamları olabildiğince yukarılara taşımak olduğunu, bunun için yoğun gayret gösterdiklerini kaydederek, “Özellikle üreticilerimiz hem ürün hem de tasarım kalitelerini artırmaya çalışıyorlar, bu konuda biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Yapılan çalışmalar sayesinde ortaya çıkan sonuçlar satın alma profesyonellerinin de global firmaların da ilgisini her geçen gün daha fazla çekiyor” dedi.

Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin, Irak, İsrail, Birleşik Krallık, Almanya ve ABD olduğunu dile getiren başkan R.Onur Kılıçer, AKAMİB’in en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazarların ise; Irak, Almanya, İsrail, Fransa ve Libya olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl gerek kâğıt ve mamulleri gerekse mobilya ihracatında 8.4 milyar dolarlık ihracat rakamının yakalanmasında Irak, İsrail, Yunanistan, Rusya, Almanya, Birleşik Devletler, Katar gibi ülkelerin öne çıktığını açıklayan Başkan Kılıçer, Rusya ve Katar’a olan ihracatın ise geçmiş yıllara göre önemli ölçüde arttığını söyledi.

Güçlü oldukları ihracat pazarlarında kazanımlarını korumak için yoğun gayret sarf ettiklerini, bunun yanı sıra yeni pazarlara da girmeye başladıklarını kaydeden Başkan Kılıçer, “2023 yılı boyunca başta ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya ve Brezilya’nın da yer aldığı Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği Uzak Ülkeler Stratejisi’ndeki 18 ülkeyi de hedef pazarlar olarak belirledik ve bu ülkelere yönelik ihracatımızı artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Hedef pazarları olan ABD’de düzenli olarak büyüdüklerini, geçen yıl AKAMİB’in ABD’ye ihracatının yüzde 21.6 artarak 40.3 milyon dolara, Türkiye’nin ise yüzde 17.7 artışla 338.5 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Başkan Kılıçer, “Bu henüz başlangıç. Sektörümüz ABD’den en az 1 milyar dolarlık pay alabilir. Eyalet bazlı çalışmalarla, heyet ve Ur-Ge etkinliklerimizi artırarak bu hedefe ulaşabiliriz. Her ülkeye göre farklı stratejiler yapıyor, o ülkenin yapısına göre hareket ediyoruz. Amacımız ulaştığımız her ülkeden en verimli sonuçları almak” diye konuştu.

Hedef, ihracatta ilk 5 ülke arasına girmek

Dünya mobilya ihracatında Türkiye’nin Meksika’nın ardından 9’uncu sırada yer aldığını, üretim kabiliyeti ve çeşitlilik açısından bulunulan sırayı yeterli görmediklerini, hedeflerinin, ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu kaydeden R. Onur Kılıçer, mobilyada marka ülke olabilmek için sadece fuar ve heyetlerde güçlü bir şekilde yer almanın yeterli olmadığını, bunun için lobi faaliyetlerine de yoğunlaştıklarını dile getirdi. Başkan Kılıçer, “Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinin iştigal alanlarından olan dizi-film ihracatımız ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Türk dizileri dünyanın her yerine ulaşıyor.

Bunun için dizilerde Türk mobilyasını tanıtacak senaryo çalışmalarına dahil olmak, ilgili birliklerimiz ile iş birliği içerisinde projeler yapmak gündemimizde bulunuyor. Diğer yandan dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD’den aldığımız payı da büyütmemiz gerekiyor. Son yıllarda bu ülkede yaptığımız B2B, ticari heyet ve Ur-Ge çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı.

New Jersey’de yer alan TOBB’a bağlı Türk Ticaret Merkezimizde mobilya sektörümüz de yer alıyor. Amacımız dünyaya ulaştırdığımız kaliteyi, akıllarda yer edinecek bir noktaya çıkarmak ve tercihen mobilya denilince Türkiye’nin düşünülmesini sağlamak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AKAMİB olarak, tasarım, ArGe, inovasyon ve markalaşmaya önem verdiklerini, bu noktada fikirleri ve yeteneği olan gençleri sektöre kazandırmaya gayret ettiklerinin altını çizen R.Onur Kılıçer, “Mobilya sektöründe marka ülke olmak istiyoruz. Bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz fakat Asya ülkeleriyle fiyat rekabetine girmek oldukça güç. Çünkü başta enerji maliyetleri olmak üzere işçilik ve navlun gibi önemli gider kalemlerinde maliyet avantajına sahipler.

Biz de bu noktada kalitemizle onlara göre markalaşmaya odaklanarak pahalı ama kaliteyi ve trendi belirleyen ülke olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tasarımcılarımızın yeteneği bu anlamda bizlere rekabet avantajı sağlayacak en önemli unsurlardan biri olacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Türk markasını küresel pazarda geliştireceğiz"

AKAMİB olarak en büyük amaçlarının, Türk markasını geliştirmek olduğunu ve tanıtım faaliyetlerini de bu doğrultuda yaptıklarını belirten Başkan Kılıçer, mobilya ürün ve pazar çeşitliliğinde Türkiye’nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu, aynı zamanda da markalaşmayı sağlayarak trendleri belirleyen bir ülke olmasıgerektiğini vurguladı.

Sektörün markalaşması için Ticaret Bakanlığı’nın Turquality desteklerinden yararlanarak yurt dışında tanıtıma yönelik çalışmalar yaptıklarını da belirten Kılıçer, “Bölgemizdeki üreticilerin birçoğu KOBİ niteliğindeki aile şirketlerinden oluşuyor. AKAMİB olarak Ur-Ge projelerimiz kapsamında bu firmalarımızın kurumsallaşması ve markalaşması için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Hedefimiz ihracatçı firma sayısını artırmak ve ihracatı tabana yaymak" ifadelerini kullandı.

"Kalifiye eleman sorunu var"

Mobilya sektörünün kalifiye eleman bulma konusunda uzun süredir ciddi problemler yaşadığına da dikkat çeken AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, "Bu sorunu aşmak için kendi adımıza gerek meslek liselerine ağırlık veriyor gerekse üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sektörlerimizde çalışan gençlerimize iş öğretirken, işe alım garantisi de veriyoruz" dedi.