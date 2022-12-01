Kimpur, sürdürülebilir kaynaklar ile doğaya ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor

Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya değer katan çalışmalarını sürdüren Kimpur, KIMflex sistemlerinin sürdürülebilir kaynaklarla performansını artırdığını duyurdu. Yüksek mekanik özelliklere sahip, otomotivde ses yalıtımı amacıyla kullanılan KIMflex Ses Yalıtım Sistemi ile ofis ve otomotiv koltuğu üretiminde kullanılan KIMflex HR Köpük Sistemlerinin performansını arttırmak amacıyla otomotiv lastik atıklarının geri dönüşümünden elde edilen Grafeni üretiminde kullanan Kimpur, bu sayede hem doğaya hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlamış oldu.

"Yaptığımız çalışmalar sonucunda ses absorpsiyonunda %65 oranda iyileştirme sağladığını tespit ettik"

Otomotiv lastik atıklarının geri dönüşümünden elde edilen Grafen’i üretimde kullandıklarına ve bu sayede KIMflex Ses Yalıtım Sistemi ve KIMflex HR Köpük Sistemlerinin performansını artırdıklarına dikkat çeken Kimpur Ar-Ge Direktörü Dr. Yener Rakıcıoğlu, “Günümüzde araçların yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla hafif araç tasarımı oldukça önem kazanmıştır. Kimpur olarak yıllardır otomotiv sektörü için üretimini yaptığımız poliüretan sistemlerin hafiflik özelliği ile araçlarda ağırlık kaybı sağlayarak daha az enerji kullanımı ile daha az emisyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerimizin performansını iyileştirmek amacıyla son yılların mucize malzemesi olarak tanımlanan Grafen’i üretimimizde kullandık. Grafen esaslı poliüretan köpükler hafiflik özelliği sayesinde otomobilin toplam ağırlığına neredeyse hiç etki etmeden ses yalıtım performansını arttırmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz Grafen esaslı ses yalıtım sisteminin standart sistemlere oranla ses absorpsiyonunda %65 oranda iyileştirme sağladığını tespit ettik. Bunun yanı sıra otomotiv ve ofis koltuğu üretiminde kullanılan HR Köpük Sistemlerimizin de üretiminde otomotiv lastiklerinden elde edilen karbon esaslı geri dönüşüm malzemesi Grafeni kullanarak ekstra malzeme kullanımı gerektirmeden sistemlerimizin mekanik özelliklerini iyileştirirken hem malzeme sarfiyatını önlemeyi hem de üretimimizdeki karbondioksit salınımını azaltmayı başardık” şeklinde konuştu.

39 yıllık deneyimi ile poliüretan sektörünün önde gelen şirketlerinden Kimpur, geri dönüşümle kaynakların en verimli şekilde kullanılması, üretim süreci sonucunda ortaya çıkan atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması ve çevresel sorunların önlenmesini amaçlayan çalışmalarına devam edecek.