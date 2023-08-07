Kimpur'dan altı ayda 598 milyon TL kâr

Kimpur, 2023 yılının ikinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrek dönem net kârını bir önceki yıla göre yüzde 148 artıran Kimpur, 2023’ün ilk yarısında 3,6 milyar TL’lik konsolide gelir elde etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan finansal tablolara göre, Kimpur’un 2023 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirleri yüzde 65 artışla 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl ilk 6 ayda 2,2 milyar liraydı.

Kimpur’un 2023 yılının ilk 6 ayında brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 732 milyon TL oldu. Brüt kâr marjı bu yıl ilk 6 ayda yüzde 20,3 olarak kayda geçerken, 2022'nin aynı döneminde yüzde 17,3'tü.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yüzde 72 artışla 716 milyon TL’ye yükseldi. (FAVÖK marjı 2023 ilk 6 ay: %19,9; 2022 aynı dönem: %19,0).

Rekor seviyede dönem net kârı

Kimpur’un dönem kârı 2022 yılının ilk yarısına göre yüzde 68 artışla 356 milyon TL’den 598 milyon TL’ye yükseldi.

Ocak-Haziran 2023 döneminde yurt içi ve ihracat pazarlarında 72 bin ton poliüretan sistemleri satışıyla önceki yılın ilk yarısına göre miktarsal olarak yüzde 42’lik büyüme kayda geçti.

Kimpur, Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1’in altında, 0,77 seviyesinde muhafaza etti.

Global hedeflerinden bahsetti

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, ilk 6 aylık performansla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’40 yıllık deneyimimizle poliüretan sektöründe öncü firma olarak, 2023 yılının ilk yarısında gösterdiğimiz güçlü performanstan gurur duyuyoruz. Bu dönemde brüt, operasyonel ve net karlılıkta rekor seviyede bir başarı elde ettik ve 3,6 milyar TL'lik konsolide gelir elde ettik.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gelecekte de global bir oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yükselen kârlılık ve stratejik yatırımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Letonya'daki yeni üretim üssümüzle Avrupa pazarında gücümüze güç katarken, Düzce’de inşa ettiğimiz yeni üretim tesisimizde de ilk üretimimizi gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırarak rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, Ar-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut poliüretan sistemlerimiz için alternatif çözümler üretirken, ürün yaşam döngümüzü iyileştirmek adına çalışmalar yaparak sürdürülebilir ürün gamımızda çeşitlilik sağlıyoruz. Savunma sanayine yönelik projeler geliştirerek Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı ve güvenlik güçlerimize en üst düzeyde destek olmayı amaçlıyoruz.’’