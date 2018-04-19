KİPTAŞ'ın sosyal konutlarına 6 katı başvuru

19 Nisan 2018

KİPTAŞ, Silivri'de dar ve orta gelirliler için sosyal konut olarak hayata geçireceği 1508 konutluk Silivri Konutları 3. Etap Projesi 9 bine yakın başvuru aldı.

Alınan bilgiye göre, 28 Mart'ta başvuruları başlayan ve dün sona eren sosyal konutlar için 20 günde 6 kat fazla talep geldi.

E-5 karayolu ve TEM otoyoluna yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edilecek projede yer alan 2+1 konutlar 195 bin liradan satışa çıkarılmış, 36 ay vade imkanı sunulmuştu.

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan ve hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projenin kura çekilişi 28 Nisan'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

"Sosyal konut projelerine ağırlık vereceğiz"

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, evi olmayan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçekleştirmek için sosyal konut projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Silivri Konutları 3. Etap'a 20 günde aldığımız 9 bine yakın başvuru sosyal konut projelerine daha da ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi." dedi.

KİPTAŞ olarak İstanbul'un her yerinde, farklı gelir grupları için aynı anda birçok proje hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, halka daha modern, sağlıklı, güvenilir, deprem riski öngörülerek inşa edilmiş yepyeni evler teslim ettiklerini vurguladı.

Yıldırım, önceliklerinin ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara kaliteli ve zengin donatı alanlarına sahip sağlıklı yapılar sunmak olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal konut projelerine de bu amaçla ağırlık vermeye devam edeceğiz. Silivri Konutları 3.Etap projemiz sahil hattıyla, E-5 ve TEM Otoyolu'na yakınlığıyla konut sahiplerine ulaşım avantajı da sağlayacak. Silivri'nin gelişimi için örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirmekten ve bu değerli bölgeye daha çok değer kazandırıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 28 Nisan'da yapılacak kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenecek."

Projede her türlü sosyal imkan mevcut

Verilen bilgilere göre estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği Silivri Konutları 3. Etap projesi, bölgenin sembol projelerinden biri olacak. Proje, gerek konumu gerekse konforlu yaşam alanları ve zengin sosyal donatılarıyla bölgedeki değişime öncülük edecek nitelikte.

Toplamda 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor.

Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.

Projede geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor.

Kaynak: AA