Kış aylarında tatil yapmak isteyenlerin rotaları arasında Paris başı çekti

Şirketten yapılan açıklamada, kış aylarında tatil yapmak isteyenler için önerilen seyahat rotaları arasında Paris başı çekti. Avrupa'nın moda ve gastronomi şehirleri arasında da ilk sırada gelen şehrin, turistler tarafından her mevsim tercih edildiği bildirildi. Açıklamada, Eyfel Kulesi'nden Louvre Müzesi'ne, Notre Dame Katedrali'nden Zafer Takı'na kadar şehrin sembolü olan yapıların mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunduğu, Seine Nehri'nde bot turu yapılabileceği, şehrin kafe ve restoranlarında Fransız mutfağının keşfedilebileceği belirtildi.

Diğer önerilen rotanın "Prag" olduğu kaydedilen açıklamada, şehrin tarihi mimarisi ve rengarenk sokaklarıyla tatilciler için bir cazibe merkezi haline geldiği, aralık ayında kar altında katedrallerin gezilebileceği, kentte yürüyüş yapılabileceği ve kafelerde vakit geçirilebileceği aktardıldı. Açıklamada, tatilcilerin tarihin büyüsünde hissedeceği, Gotik ve Barok mimarinin en güzel örneklerinin görülebileceği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin de kış aylarının en romantik rotaları arasında başı çektiği belirtildi.

Türkiye'deki rotalar arasında Kapadokya, Abat ve Bozcaada yer alıyor

Açıklamada, romantik seyahat denilince Türkiye'de ilk akla gelen yerlerin başında Kapadokya geldiği, doğal peri bacaları, mağara otelleri ve sıcak hava balonlarının renk kattığı bölgenin kış aylarında romantik bir tatil yaşamak için ideal olduğu kaydedildi. Göl manzarasıyla sakin ve huzurlu bir tatil beldesi olan Abant'ın kış mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerin başında geldiği belirtilen açıklamada, Bozcaada'nın tüm kalabalığın çekildiği kış aylarında gezilebileceği ve deniz ürünleriyle donatılmış sofralarda adanın en güzel lezzetlerinin tadılabileceği bildirildi.