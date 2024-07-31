Kıvanç Enerji, TOPCon teknolojisi ile çıtayı yükseltti

Kıvanç Enerji, 1,2 GW kapasiteli tesiste, GES için yüksek verimlilikte ve kalitede panel üretimi gerçekleştirirken, en yeni teknolojileri devreye aldı. Kıvanç Enerji Fabrika Direktörü Evrim Ayana, kaliteli bileşenlerle son teknolojiyi kullanarak üretimini gerçekleştirdikleri güneş panelleriyle sektörde lider firmalar arasına girdiklerini, bu performansı daha ileriye taşıyacak yeni hamleleri de hızla devreye aldıklarını söyledi. Güneş paneli üretiminde şu an monofacial, bifacial ve Cam-Cam üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Ayana, kısa zamanda seri üretime geçtikleri TOPCon teknolojisi ile sektördeki konumlarını daha da güçlendireceklerini açıkladı.

Panel fabrikamızı yüzde 100 büyüttük

Bugüne kadar hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve kojenerasyona yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlarını yenilenebilir enerji alanında daha da büyütmek için çalıştıklarını kaydeden Evrim Ayana, 3 vardiya olarak çalıştıkları 1,2 GW kapasiteli panel fabrikasında daha da büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Adana’da en son teknolojiyle imal ettikleri yüksek verimli panelleri uygun fiyat aralıklarıyla piyasaya sunduklarını belirten Ayana, “Birçok noktada yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri kullanıyoruz. Hedefimiz bu alandaki yatırımlarımızı katlayarak büyümek” diye konuştu. “Güneş enerjisinin tüm sistemlerini ülkemizde üretebilmek için çalışıyoruz” Ar-Ge çalışmalarına özel önem verdiklerini söyleyen Evrim Ayana, alanında en iyilerle çalışmayı prensip edindiklerini aktardı. Ürünlerini, Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarlarında da en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Ayana, “Sadece panel üretiminde değil, hücre üretimi dahil güneş enerjisi alanında tüm sistemleri ülkemizde üretebilmek için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOPCon teknolojisi, güneş ışığından daha fazla enerji üretimi sağlıyor”

TOPCon teknolojisinin güneş panellerinin verimliliğini daha fazla artırmak için geliştirildiğini belirten Evrim Ayana, TOPCon panellerin, aynı alanda ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimine imkân sağladığını ifade etti. Bu panellerin kullanım süresinin 30 yılı bulduğunu söyleyen Ayana, geleneksel güneş panellerine göre TOPCon panellerden 5 yıl daha fazla faydalanıldığını kaydetti. Ayana, Temmuz ayında seri olarak TOPCon panel üretimine başladıklarını duyurdu.

“Evlerde kullanılacak özel GES’ler üretmeye başlayacağız”

Evlerde kullanılmak üzere Black modül olarak adlandırılan panellerin üretimine de başlayacaklarını ifade eden Evrim Ayana, bu panellerle evlerde enerji tüketimini yenilenebilir enerjiden karşılamak isteyenlerin en büyük çözüm ortağı olacaklarını kaydetti.

“Depolamalı enerji alanında da büyüyeceğiz”

Kıvanç Enerji’nin depolamalı güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına yönelik hazırlık içinde olduğunu vurgulayan Evrim Ayana, ilk etapta Ankara’da 250 MW kurulu güce sahip depolamalı GES kurarak işletmesini planladıklarını, depolamalı RES yatırımlarında ise planlamalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.