KOBİ'ler sırada, en çok ürün ABD'ye gittigidiyor!
Gittigidiyor, çatı şirketi eBay’in desteği ile 1 ay önce KOBİ’ler için e-ihracatın kapısını açacak bir proje başlattı. Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı yeni projenin ayrıntılarını DÜNYA'ya anlattı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.