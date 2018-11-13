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KOBİ'ler sırada, en çok ürün ABD'ye gittigidiyor!

Gittigidiyor, çatı şirketi eBay’in desteği ile 1 ay önce KOBİ’ler için e-ihracatın kapısını açacak bir proje başlattı. Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı yeni projenin ayrıntılarını DÜNYA'ya anlattı.

KOBİ'ler sırada, en çok ürün ABD'ye gittigidiyor!
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