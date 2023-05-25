Koç Holding Tat Gıda'nın satışı için Unlu&Co'yu yetkilendirdi

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Listenin ilk sıralarını Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International paylaşıyor. Diğer potansiyel alıcılar arasında Campbell Soup Company, Conagra Brands, Del Monte Foods, McCormick & Company, Nestle ve Unilever gibi şirketler yer alıyor" denildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Tat Gıda hisselerinin %41'i halka açık olarak işlem görürken, %44'ü Koç Holding'e, %10'u diğer Koç Holding şirketlerine, %5'i ise Sumitomo Corporation ve Kagome Co'ya ait bulunuyor.

Yıllık bazda %155 büyüme

Şirketin 2022 yılı net satışları 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %155 büyüme kaydetti. 2022 yılında ihracat geliri %52 artışla 58 milyon dolar oldu.

Tat Gıda hisseleri saat 1357'de %1.59 primle 25.56 liradan işlem görüyor.

Tat Gıda 22 Mayıs'ta KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin ana ortağı Koç Holding'in sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığı ve finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı belirtilmiş; başka detay verilmemişti.