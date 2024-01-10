Koç Holding, Tat Gıda'nın yüzde 49’unu sattı

Açıklamada devre konu toplam yüzde 49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedelinin ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Koç Holding’den KAP’a gönderilen yazıda, "Tat Gıda Sanayi AŞ paylarının satış süreci kapsamında 6 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda, şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç ailesi üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi AŞ'nin sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

Açıklamada, sözleşme uyarınca, Tat Gıda'da sahip oldukları Tat Gıda sermayesinin yüzde 43,65'ine denk gelen toplam 59 milyon 364 bin 947,16 TL nominal değerli payların, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve kapanış tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72 milyon 23 bin 649,13 dolar karşılığında Memişoğlu'na satılacağı belirtildi.

Memişoğlu Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş, gıda sektöründe 45 yıllık deneyimi, yaklaşık 8 milyar TL cirosu ve 9 fabrikasıyla faaliyet gösteren Tat Bakliyat’ın bu satın almanın gerçekleşmesi ile gıda sektöründe yeni pazarlara gireceğini ve büyümesini hızlandıracağını söyledi.

Memiş, “Tat Gıda’nın ihracattaki başarısını hızlandırmayı ve Türkiye’deki marka gücü ile elde ettiği sektör liderliğini dünyaya taşımayı hedefliyoruz. Her yıl yeni yatırımlarla büyüyen firmamız, gıda sektöründe iştirak edeceği yeni pazarlarda Türk markası olarak dünyanın önde gelen oyuncularından olma stratejisine yönelik önemli bir adım atmış oldu” dedi. Mevzuat gereği izinlerin alınmasını müteakiben alım süreci tamamlanmış olacak.

Koç Holding bağlı ortaklıklarından biri olan Tat Gıda'nın temelleri, 1967’de Vehbi Koç tarafından Bursa Mustafa Kemalpaşa'da "Tat Konserve" adıyla atıldı. Tat Gıda günlük işleme kapasitesi açısından Avrupa'nın 5. dünyanın 10. en büyük domates işleme kapasitesine sahip. 45 yıllık gıda sektörü deneyimine sahip olan Memişoğlu Tarım ise Türkiye bakliyat ve hububat sektörünün lider firmaları arasında yer alıyor.