Koç Holding ve Microsoft Türkiye Ctrl+ Future programını başlattı

Mühendislik son sınıf öğrencileri ile yeni mezun mühendisler, Ctrl+ Future ile yazılım geliştirme ve veri analitiği alanlarında özel eğitimler alacak.

Programda başarılı olan gençler, eğitimleri devam ederken Koç Topluluğu şirketlerinde staj imkanı bulacak. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “CEO’muz Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşümümüzün en önemli boyutlarından biri olan çevik dönüşüm kapsamında, şirketlerimizi ve organizasyonlarımızı geleceğin iş yapış şekillerine ve yönetim anlayışına bugünden hazırlıyor çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini artıracak gelişim programları sağlıyoruz.

Bu programların yanı sıra, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle, geleceğimiz olan gençlere çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde kendilerini geliştirme ve kariyer yolculuklarında ihtiyaç duydukları donanımları kazanma fırsatı sunuyoruz” dedi. Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise, “Koç Holding ile hayata geçirdiğimiz Ctrl+ Future programı, yazılımcı veya veri analisti olmak isteyen gençler için büyük bir fırsat” diye konuştu.