Koç, ilk çeyrekte 1.14 milyar lira kâr etti

10 Mayıs 2018

Koç Holding, 2018 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 24,6 milyar TL gelir elde ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde kombine yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 1,6 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizin geleceğine olan inancımız, dirençli bilanço yapımız ve disiplinli risk yönetimimiz sayesinde faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Ülkemizde ve küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi artırarak büyümeyi sürdürüyoruz. Topluluk olarak dijital dönüşüm programımızın da katkısıyla her alanda rekabet gücümüzü ve etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz” dedi.

“Kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız finansal sonuçlarımıza katkı sağlamaya devam ediyor”

Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen yatırımların Koç Topluluğu’nun finansal sonuçlarına katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Senenin geri kalanında da yatırımlarımızdaki bu ivme devam edecek” dedi. Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin Entek tarafından devralınmasının tamamlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atmış olduk. Öte yandan, ülkemizde bankacılık sektörünün uzun vadeli büyüme potansiyeline inancımızla, Yapı Kredi’de 4,1 milyar TL tutarında sermaye artışına karar verdik. Bu işlem son 10 yılda ülkemizin bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak.”

Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu çerçevesinde yurt dışı büyümenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Levent Çakıroğlu “Otokoç Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’daki Avis Budget operasyonlarının satın alımını gerçekleştirdi. Arçelik ise Hindistan’da 2019’un ikinci yarısında üretime geçmesi planlanan buzdolabı fabrikası için altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Romanya’daki Endüstri 4.0 standartlarına sahip olacak ilk çamaşır makinesi fabrikasının bu sene içinde devreye alınması için de çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Tüm şirketlerimiz sürdürülebilirliğe odaklanarak başarılı performans göstermeye devam etti”

2018 yılının ilk çeyreğinde, Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerde güçlü konumunu koruduğunu belirten Çakıroğlu, “Tüpraş, rafinerilerindeki yatırım amaçlı ve planlı bakım duruşlarına rağmen ürün talebinin tamamını karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam LPG satışları 489 bin ton olarak gerçekleşti. Opet de aynı dönemde istasyon sayısını 1.581’e çıkartarak yüzde 18 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü” dedi.

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründe yurt içindeki liderliğimizi korurken, ihraç pazarlarında da sunduğumuz modellerimizin başarısıyla konumumuzu güçlendiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Ford Otosan otomotiv sektöründeki ihracat liderliğini sürdürürken ihracat adetlerini yıllık bazda yüzde 10 artırdı. Yüzde 81’i Ford Otosan tarafından üretilen Transit modelleri sayesinde Ford, Avrupa’da hafif ticari araç alanında liderliğini pekiştirdi. Tofaş’ta üretilen ve 2016 -2017 yıllarına Türkiye’nin en çok tercih edilen binek aracı olan Fiat Egea 2018 yılının ilk çeyreğinde yurt içi pazar payını artırdı. Öte yandan, TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 72’sini, ihracatının ise yüzde 94’ünü gerçekleştirdi.”

Yılın ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yurt içi beyaz eşya sektöründeki daralmaya rağmen, Arçelik’in güçlü ihracat performansı sayesinde toplam gelirlerini yüzde 14 artırdığını aktaran Çakıroğlu, Beko’nun Avrupa’da pazar payı kazanarak en çok satan ikinci marka konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Öte yandan, Yapı Kredi’nin ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çeken Çakıroğlu, “Yapı Kredi’nin nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi tüm segmentlerdeki dengeli büyüme ile yıllık bazda yüzde 13 artarak 289 milyar TL’ye ulaştı. Maddi ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 17,1 olarak gerçekleşti” dedi.

“Dijital Dönüşüm Programı’nı başarı ile uygulamaya devam ediyoruz”

2016 yılında başlayan Dijital Dönüşüm Programı’nın Koç Topluluğu’nun stratejik önceliği olmaya devam ettiğini belirten Levent Çakıroğlu, bankacılıktan otomotive kadar pek çok sektörde teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini arttırmaya odaklandıklarını vurguladı ve şöyle devam etti: “Mart 2018 itibariyle dijital kanalları kullanan müşteri sayısını yıllık yüzde 29, mobil bankacılık müşteri sayısını ise yüzde 44 oranında arttıran Yapı Kredi’nin nakit dışı işlemlerde dijital kanallarının payı yüzde 95’i buldu. Tofaş ise Türkiye’de ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ uygulamasını piyasaya sundu. Bu mobil uygulama sayesinde kullanıcılar birçok araç bilgisine ve hizmete rahatça ulaşabilecek. Sınıfındaki ilk uzaktan erişim teknolojisi olarak Fiat Egea model ailesinde kullanımına başlanan uygulama, Haziran 2018'den itibaren de Doblo ve Fiorino kullanıcılarının da hizmetine sunulacak.” Çakıroğlu ayrıca Ford Otosan’ın Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında Endüstri 4.0 çerçevesinde yürütülen dijital dönüşüm ve akıllı fabrika uygulamalarının ülkemiz sanayisi için önemini vurguladı. Ayrıca Koçtaş’ın perakende sektöründeki atılımına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağın gerekliliklerini ve sürekli değişen, dönüşen müşteri beklentilerini yakından takip eden Koçtaş, kayıtlı müşteri ciro oranını yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 83’e çıkardı.” Bununla birlikte dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik’in sadece ülkemizde değil, küresel çapta da teknoloji ve inovasyon uygulamalarına kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Çakıroğlu, ilk yılını tamamlayan Pakistan’daki Dawlance şirketinde teknoloji ve modernizasyon yatırımlarının süreceğini belirtti.