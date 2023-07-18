Koçfinans'tan müşterilerine "El Değmeden Taşıt Kredisi"

Uzun süredir yapay zeka ve otomasyona yaptığımız yatırımlarla kolaylaştırdığımız kredi süreçlerimiz, bu ürünümüz ile beraber yeni bir boyut kazandı” dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, sıfır ve ikinci el araçlardan, binek, filo, hafif ve ağır ticari araçlara kadar otomotiv sektörünün pek çok fark lı alanında hizmet veriyor.

Tüketici finansmanı alanındaki "ilk" ve "tek" ARGE merkezine sahip olan şirket, "El Değmeden Taşıt Kredisi" ürünü ile bir "ilk"e daha imza attı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Ulusoy, tüketici finansmanı alanındaki uzmanlıkları ve çevik ekipleri sayesinde sektörde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Ulusoy, “Ar-Ge merkezimiz sektörde durmadan gelişen ve inovatif ürünlere sahip olan yenilikçi hizmet kasımızı güçlendiriyor. Uzun süredir yapay zeka ve otomasyona yaptığımız yatırımlarla kolaylaştırdığımız kredi süreçlerimiz, bu ürünümüz ile beraber yeni bir boyut kazandı. Taşıt Kredisi ile kredi başvurusundan para çıkışına kadar süreçlerimizi uçtan uca otomatize etmiş durumdayız. Tüketicilerin tüm kredi süreçlerini hızlı ve kolay adımlarla tam otomatik olarak tamamlamasını amaçladık” diye konuştu.