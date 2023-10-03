Koçtaş Genel Müdürlüğü'ne Oğuzkan Şatıroğlu atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oğuzkan Şatıroğlu, yeni görevine 1 Ekim itibarıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü 1994 yılında bitiren Şatıroğlu, sonrasında Gazi Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama alanında yüksek lisansını, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde ise doktorasını tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Beko Ticaret AŞ'de satış temsilcisi olarak başlayan Şatıroğlu, Arçelik AŞ'de pazarlama bölümünde görev aldı. 2002-2012 yıllarında Arçelik'in Çin ve Rusya'daki iştiraklerinin genel müdürlüğünü yapan Şatıroğlu, 2012-2015'te Avrupa'ya ihracattan sorumlu direktör olarak atandı.

Şatıroğlu, 2015-2018 yıllarında Beko Türkiye'nin, 2018-2021 döneminde ise Arçelik Türkiye'nin satış direktörlüğünü yaptı. 2021 yılında Düzey Pazarlama AŞ'de genel müdür olarak görev alan Şatıroğlu, 1 Ekim itibarıyla Koçtaş Genel Müdürü oldu.