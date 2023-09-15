Koç'un Adıyaman’daki Umut Kent’ine “Hakan Kozan” adı verildi

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding CFO’su ve Adıyaman İlinden Sorumlu Başkanı Polat Şen, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve Koç Gönüllüleri, Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi’ni ziyaret eti. Ziyarete Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Umut Kent Kaymakamı Emre Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz da eşlik etti.

Koç Gönüllüleri, çocuklarla ve gençlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Umut Kentlerin hayata geçirilmesine sağladığı önemli katkıların hatırlanması amacıyla Adıyaman Umut Kent’e, aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü derinden hissettiğimiz Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hakan Kozan’ın ismini verdik.

Hakan Kozan’ın anısını Umut Kentimizde yaşatacak, onu daima sevgi ve özlemle anacağız” dedi. Adıyaman Umut Kent’in içerisinde 1.390 adet konteyner konut ve 261.500 metrekare alana yayılan 149 adet sosyal birim bulunuyor.