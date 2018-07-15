Koç'un Romanya'daki tesisine 68 milyon euroluk kredi

15 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın da 7’nci büyük beyaz eşya üreticisi olan Koç Holding’e ait Arçelik, küresel anlamda üretim ağını hızla büyütüyor. 2011’de Güney Afrikalı Defy’yi 324 milyon dolara, 2016’da da Pakistanlı Dawlance’ı 243 milyon dolara bünyesine katan, Tayland’da da dev üretim tesisini geçtiğimiz yıllarda devreye sokan, Hindistan’da da Tata ile ortak üretime başlayan Arçelik, Romanya’daki yatırımlarını hızlandırıyor.

Romanya’da Arctic S.A şirketinin üretim tesisi bulunan Arçelik, 2016’da karar verdiği 105 milyon euroya mal olacak çamaşır fabrikası için geçtiğimiz günlerde önemli bir imza attı. Yaklaşık 36.1 milyon euroya kadar nakit teşvik ayrılan tesise bu kez Avrupa Yatırım Bankası önemli bir kredi desteği sağladı.

Üretim kapasitesi 2.2 milyon adet

İmzası Romanya’nın başkenti Bükreş’te atılan kredi anlaşması için ayrılan miktar 68 milyon euro yani 385 milyon TL. Gelecek yıl üretime başlayacak olan tesis, 2.2 milyon adet çamaşır makinesi üretecek. Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Andrew McDowell, kurumun resmi sitesinde yer alan açıklamasında “Desteklediğimiz bu son derece yenilikçi proje ile 480’i doğrudan toplam 900 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.