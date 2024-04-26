Koç’un satın alma ve tedarik yönetimi şirketi medya hizmetlerini genişletiyor

Koç Topluluğu bünyesinde 2003’te kurulan kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, bilgisayar tabanlı görsel üretim (CGI) stüdyosu Digital Panorama’yı bünyesine kattı. Bu satın almayla KoçZer, kendi bünyesinde offline ve Ingage aracılığıyla 360 derece online olarak sunduğu medya ve prodüksiyon satın alma danışmanlığı hizmetlerini, dijital üretimleri ve kreatif ajans hizmetini de kapsayacak şekilde büyütecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, “2007’den bu yana faaliyet gösteren Digital Panorama, yeni nesil reklam, tasarım ve dijital içerik stüdyosu olarak, bugüne dek hizmet verdiği markalarla sektöründe etkileyici izler bıraktı. KoçZer olarak biz de, faaliyet gösterdiğimiz her alanda dijital ürün ve hizmetleri portföyümüze eklemeyi ve çağın yeniliklerine uygun hizmet vermeyi önemsiyor, bu yeni başlangıçtan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Prodüksiyon kategorisindeki satın alma yeteneklerimizi güçlendiriyoruz”

Medya ve prodüksiyon gibi çok yönlü ve kritik alanlarda satın alma çözümleriyle müşterilerinin yanında olan KoçZer, 2016’dan bu yana ortaklaştırılmış bir biçimde, müşterilerine prodüksiyon, post-prodüksiyon, fotoğraf prodüksiyonu ve kreatif ajans satın alma danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Prodüksiyon alanındaki tüm medya içeriklerinin üretim sürecinin satın alma hizmetini verdiklerini ifade eden Serhan Turfan, “Merkezileştirdiğimiz ve müşterilerimizin kreatif ajanslarıyla ortak yürüttüğümüz uçtan uca süreçlerle, yapım ve post prodüksiyon şirketlerini birbirine bağlıyoruz. Müşterilerimiz, toplu satın almayla maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda en doğru tedarikçilerle çalışıyor. Digital Panorama, KoçZer’in prodüksiyon ve medya satın alma danışmanlığı portföyünü bu anlamda daha da genişletecek” diye konuştu.

“Büyüme ve başarı yolculuğumuzda müşterilerimizin desteği çok önemli”

KoçZer’in kuruluşundan bu yana medya satın alma alanındaki varlığıyla Türkiye’nin en büyük şirketlerinin güvenini kazandığına dikkat çeken KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, satın almaya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sahip olduğumuz uzmanlığı faydaya dönüştürerek markalarımızın iletişim hedeflerine optimum maliyetle ve kaliteli hizmetle ulaşmasını sağlıyoruz. Digital Panorama, markaların ihtiyaçlarını tespit edip medya planlama ve satın alma süreçlerini hızlı, etkili ve verimli bir biçimde sonuca ulaştıran bu bütünsel yaklaşımımıza entegre olacak. Digital Panorama’nın büyüme ve başarı yolculuğunda, müşterilerimizin desteği bizim için çok önemli. Tüm markalarımızla bu yolda ilerlemek ve ses getirecek kampanyalara imza atmak için sabırsızlanıyoruz.”

“Fikirden prodüksiyona tüm süreçleri yönetiyoruz”

Marka ve müşterilerine özel ileri teknolojilerle içerik çözümleri ürettiklerini belirten Digital Panorama Genel Müdürü Sevilay Kop da, “Digital Panorama olarak bu becerilerimizi 360 derece iletişim çözümleriyle birleştirdik ve teknoloji deneyimlerini yaratıcı fikirle bir araya getirdik ve markalarımız için fikirden prodüksiyona tüm süreçleri yönetiyoruz. KoçZer’in çatısı altında değer üretmek için çok heyecanlıyız. Çıktığımız bu yeni yolculuk, Digital Panorama’nın sektörüne getirdiği yenilikleri, onlarca kategoriden çok sayıda markayla buluşturacak ve geleceğe taşıyacak” diye konuştu.