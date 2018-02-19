Koluman kapasite artırdı, hedef ihracatla büyümek

19 Şubat 2018

Koluman, 300 milyon lira yatırım ile genişleyen fabrikasında yıllık treyler üretimini 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyor.

Otomotiv sektörünün 2017 performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Koluman AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, otomobil satışlarında yüzde 1 otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ise yüzde 2,8'lik azalmanın görüldüğünü, treyler pazarında da yüzde 14 seviyelerinde düşüş yaşandığını kaydetti.

"Sektörün yüzde 10 büyümesini bekliyoruz"

Rakamlardaki düşüşe karşın otomotiv sektörünün 2017'yi 28,5 milyar dolarlık dış satımla ihracat lideri olarak tamamladığını kaydeden Saltık, treyler ihracatında da yüzde 15 oranında büyüme yaşandığını vurguladı.

Saltık, "Bu yıl treyler sektörünün yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Mersin'deki fabrikamıza 300 milyon TL'lik yatırım yaptık. Son teknoloji üretim ekipmanlarımızla üretim hacmimizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Üretimin yüzde 50'si ihraç edilecek"

Kaan Saltık geçen yılı 2,3 milyar TL ciro ile kapattıklarını, 2018'de cirolarını 2,8 milyar TL'ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

Mersin'deki tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini genişleteceklerini söyleyen Saltık, "Fabrikamızın genişleme sürecini tamamladıktan sonra treyler üretimimizi yıllık 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda 2020'ye kadar ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50'sini ihraç etmeyi planlıyoruz. Ürünlerimizin Avrupa'da da kullanılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Treyler'de üretim yüzde 95 yerli"

Ar-Ge yatırımlarının büyüdüğüne dikkati çeken Saltık, "Büyüyen fabrikamızla halihazırda 649 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında hedefimiz istihdamı yüzde 20 artırmak" dedi ve ekledi:

"Türkiye pazarındaki treylerlerin yüzde 95'i yerli üretimdir ve otomotiv sektörünün başka hiçbir dalında bu kadar yüksek bir yerli üretim bulunmamaktadır"

"Teşvik bekliyoruz"

Sektörün ihracatının artması için teşviklerini önemli olduğunu kaydeden Saltık, "İhracatın artması için bazı teşviklerin yerine getirilmesi bize çok yardımcı olacaktır. KDV'nin aşağıya çekilmesi ve Avrupa'da çok popüler bir yöntem olan hurda teşvikinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2018'de bu teşviklerin gerçekleşmesini umuyoruz" diye konuştu.