Koluman, uluslararası pazarda daha yüksek pay almayı hedefliyor

Tesisinde 15 bin adet treyler üretebilecek kapasiteye sahip Koluman, treylere ek olarak farklı ürün gruplarında üretim faaliyetlerine devam ediyor. Savunma sanayi araç ve üst yapıları, çeşitli Treyler modelleri, 24’den 57 metreye kadar çeşitli metrajlardaki beton pompaları, farklı hacimlerde alüminyum tanker, yol ve havaalanı süpürgeleri olmak üzere geniş bir ürün gamında müşterilerine hizmet veren Koluman, şimdiye kadar toplamda 45 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, Avrupa, Asya ve Amerika’da yapacağı yeni yatırımlarla da ihracat pazarlarındaki varlığını artıracak.

Yurt içine paralel şekilde, yurt dışı pazarında da payını, rekabetini ve marka değerini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık, son 5 yıldır üretim adetlerini artırarak 2023 yılında 5 bin 500 adet ürün teslimatı yaptıklarını kaydetti. Teslimatların yaklaşık yüzde 60’ını ihraç ettiklerini belirten Saltık, bu rakamı 2024 yılı ve sonrası için de arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda, 2024 yılının Suudi Arabistan, ABD, Güney Kore, Almanya yatırımlarına ve savunma sanayi projelerine yoğunlaştıkları bir yıl olacağını kaydeden Saltık, “Önümüzdeki süreçte teknoloji ve modernizasyon yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Aerodinamik treyler ile yüzde 4 yakıt tasarrufu hedefliyor

Ali Türkay Saltık, Tarsus Üniversitesi ve Ar-Ge bölümlerinin çalışmalarıyla geliştirdikleri aerodinamik treyler ile yüzde 4’lere varan yakıt tasarrufu hedeflediklerini kaydetti. Saltık, bunun yanı sıra katma değeri daha yüksek olan bazı ithal ürünlerin yerlileştirilerek geliştirilmesi çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

2050 yılına kadar karbon nötr bir marka olma hedefinde ilerleyeceklerini ifade eden Ali Türkay Saltık, sosyal farkındalık adına yapılan ağaç dikimi, çalışanların çocuklarına yönelik çeşitli yarışmaları ve farkındalık eğitimleri ile sektörde örnek teşkil etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Ar-Ge merkezi projeleriyle de karbon ayak izini azaltmaya devam ettiklerini söyleyen Saltık, “Güneş enerjisi ile alakalı da projelerimiz var” dedi. Saltık, ST Endüstri tarafından düzenlenen ve İstanbul’da gerçekleşen Enerjisini Üreten Fabrikalar, Proses, Endüstri 4.0 ve Robot Yatırımları Zirveleri ve Sergilerinden oluşan 4 ayrı etkinliğin bir arada düzenlendiği platforma, Koluman Green Team olarak katıldıklarına da değindi. 1’inci Verimlilik Ödüllerinin de verildiği bu zirvelerde Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak ‘Robotla Yarının Dünyasına’, ‘Koluman ile Yeşil Dönüşüm Yolculuğu’ ve ‘Network Trafik Analizi’ adlı projeleriyle yaptıkları üç başvurunun da ayrı ayrı ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Öte yandan üniversite-sanayi iş birliğinin Koluman için önemli olduğunu vurgulayan Saltık, 13 üniversiteyle protokol imzaladıklarını aktardı.