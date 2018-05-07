Kombide dönüşüme KDV teşviği talebi

07 Mayıs 2018

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Isıtma sektörü enerji verimliliği anlamında tarihi bir dönüşümden geçerken, yoğuşmalı kombilerin AB kuralları paralelinde zorunlu hale gelmesi sektörde dengeleri de değiştirecek. Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen BDR Grup CEO’su Bertrand Schmitt ve Baymak CEO’su Ender Çolak, bu gelişmeleri yorumladı. Ender Çolak, sürecin yansıması olarak sektörde konsolidasyon beklediğini açıkladı. Bertrand Schmitt ise şirket satışları açısından Avrupa’daki en büyük 4’üncü ülkeleri olan Türkiye’nin, Çin ve Rusya ile birlikte odaklandıkları 3 ana pazardan biri olduğunu söyledi.

Toplantıda Baymak CEO’su Çolak satın alma sonrası son 5 yılda BDR’nin Baymak’a 16 milyon euro yenileme yatırımı yaptığını açıkladı. Çolak, “Son 5 yılda Baymak; her yıl çift haneli büyümeyle elde ettiği karını, Türkiye’de tuttu ve Türkiye’ye yatırıma devam etti.

2018-2020 yılları arasında da yine aynı oranda 16 milyon euroluk bir yatırım daha gerçekleşecek. Şimdi geliştirdiğimiz yepyeni bir yoğuşmalı kombiyi İlk kez Türkiye’de üretmek için yeni bir hat daha kuruyoruz” dedi.

Dönüşüme KDV teşviği talebi

Çolak yeni kombinin uygun fiyatı ile kendilerine yeni dönemde önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi. AB düzenlemelerine paralel olarak artık Türkiye’de yoğuşmalı olamayan kombi üretilemiyor. Satış ise 2019’dan itibaren yasaklanacak, o zamana kadar stoklar tüketilecek. Çolak, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde bu dönüşümün ilk yılında pazarın küçüldüğünü, Türkiye’de de böyle bir etki beklediğini söyledi.

Konvansiyonel kombilerde güçlü firmaların bu süreçte zorlanacağını ve konsolidasyon yaşanacağını öngören Çolak, “Baymak’ın satışlarının ise yüzde 35’i zaten yoğuşmalı. Ama bu dönüşüm önce ülkemize kazandıracak, enerji faturası 1.5 milyar dolar azalacak” dedi.

Çolak, kombi fiyatlarının yoğuşmalı dönüşümü ile yüzde 25-30 artacağını, bu süreçte bir KDV teşviğinin çevreci bu uygulamanın yerleşmesinde çok destekleyici olacağını da vurguladı. Dolar kurundaki yükseliş ithal girdisi olan ürünlerin fiyatında hızlı artışlara neden oluyor.

Çolak, ÖTV teşviğinin bitmesinin ardından klimada son 1 yıldaki fiyat artışının yüzde 25 seviyesinde olduğunu açıkladı. BDR CEO’su Schmitt de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ısı pompaları alanında büyümeyi hedeflediklerini, hem ısıtıp hem soğutan bu ürünün özellikle doğalgaz olmayan bölgelerde hızlı büyüme getireceğini söyledi.

"Kombi servisini asla Google’dan bulmayın"

Evinize internetten resmi olduğunu söyleyen bir kombi servisi çağırıyorsunuz; ya kombinizi kullanılmaz hale getiriyor, ya fahiş bir bedel istiyor ya da hiçbir işlem yapmadan sizi dolandırıp gidiyor. Ender Çolak bunun sektörün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini, hukuki süreçlerle birçok sahte servisi kapattırdıklarını ancak kesin çözümün tüketicide olduğunu söyledi. Çolak, “Asla google’dan yetkili servis aramayın, kombi markanızın internet sitesine girerek oradaki yetkili servislere ulaşın” uyarısı yaptı.

İlk üç ayda kombide yüzde 111 büyüdü

Yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yoğuşmalı kazanda yüzde 55, toplam kombide yüzde 111, panel radyatörde yüzde 82 ve ısı pompasında yüzde 30 büyüme elde ettiklerini belirten Çolak, “Toplam ciroda yüzde 73 büyüdük. Bu rakamlar yılsonu hedeflerimizi aşacağımızı gösteriyor. 2018 için belirlediğimiz hedefler; toplam ciroda yüzde 30, ihracat cirosunda yüzde 13 büyüme hedefliyoruz. Adetsel bazda baktığımızda ise yoğuşmalı kazanda yüzde 15, klimada yüzde 10, Isı pompasında yüzde 29 büyüme hedefimiz var” diye konuştu.





