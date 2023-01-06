Kompen, GES kapasitesini katladı

Hızla artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açığın giderek arttığını ifade eden Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, 4672 olan panel sayısının 8388’e çıkarıldığını ve fabrikanın yıllık enerjisini karşılama oranının %25’ten, %55’e çıkarıldığını ifade etti.

GES’le üretim maliyeti düşecek

Güneş Enerjisi Santrali sayesinde üretim maliyetlerinin de olumlu yönde etkileneceğini ifade eden Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, GES yatırımının tamamlanmasıyla birlikte 1500 kW olan kurulu gücün 3390 kW’a çıktığını belirterek, GES’ten sağlanan yıllık enerji üretimlerinin 2 milyon 400 bin kWh’ten, 5 milyon 400 bin kWh’e çıktığını kaydetti. Küçükşehir, “Doğal dengenin korunması, sürekli yenilenebilir enerji kaynaklarının işlenmesi ve kullanılması, günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Kompen olarak çevreye saygılı bir marka olmanın gereğini her alanda yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda gerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alarak, gerekse de geçtiğimiz kasım ayında ISO 14025 ve EN 15804 Standartlarına uyumlu Environmental Product Declaration belgesi alarak bu kararlılığımızı göstermiştik. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan GES yatırımımızı da tamamlayarak ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlayarak üretimlerimize devam ediyoruz” dedi.