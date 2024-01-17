Konfor’dan İzmir’e 30 milyon dolarlık yeni tesis yatırımı

Nesrin KOÇASLAN

1978 yılından bugüne mobilya sektöründe faaliyet gösteren Konfor, alt markaları Konfor Yatak, Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Landor İnşaat’ı tek bir çatı altında birleştirdi.

Konfor Grup, bu hamleyle birlikte 2024 yılına da iddialı hedeflerle başladı. 2024 yılının ‘Konfor Yılı’ olacağını belirten Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, bu hedeflerdeki ilk büyük adımın İzmir Kemalpaşa’da 2024 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 30 milyon dolarlık yeni yatırımları Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü olduğunu söyledi.

“Artan üretim adetleriyle rekabette öne çıkacağız”

Yeni üretim tesisinin aynı zamanda bir yaşam kampüsü olduğuna da vurgu yağan Akın Can, Şubat ayı itibariyle genel merkezlerini de buraya taşıyacaklarının bilgisini verdi. 163 bin m2 üzerine kurulu, 30 bin m2 yeşil alana sahip modern bir yapı olarak Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim tesisi olacağını söyleyen Akın Can konuya ilişkin şunları kaydetti:

Globalde 30, Türkiye’de 130 yeni mağaza açılacak

“Konfor Park Üretim ve Yaşam Tesisimiz aynı zamanda İzmir’in de en büyük 2. fabrikası olarak dikkat çekiyor. Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü sayesinde 2024 yılında istihdam hedefimizi 2 bin 500 kişiye çıkardık. Ek 2 bin istihdam hedefimiz bulunuyor. Ayrıca, yeni üretim tesisimizle kapasitelerimizde de ciddi bir artıp planlıyoruz. Yeni üretim tesisinde günlük 3 bin yatak, 500 takım ev mobilyası ve 250 takım koltuk üretim kapasitemiz olacak.

Bu üretim adetleriyle de rekabette seri üretimle fark yaratmayı hedefliyoruz.” Konfor Grup olarak 2023’ü yurtiçinde 130, yurtdışında 32 ülkede 14 adet mağaza ile kapattıklarını söyleyen Akın Can, yılı toplamda 1.5 milyar TL’lik mobilya pazar payı ile tamamladıklarının altını çizdi. 2023 yılında 15 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Can, 2024 ihracat hedeflerinin ise toplamda 44 ülkeye ulaşarak 25 milyar dolar olduğunu belirtti.

2024 yılına ilişkin 130 yeni mağaza ve 2 milyar 750 milyon TL’lik pazar payı hedefi ile önümüzdeki üç yılın sonunda toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik pazar payı hedefi itibariyle hareket ettiklerinin altını çizen Akın Can, “2023 yılı iç pazar açısından hedefe paralel, ihracat açısından ise yeni pazarların açılmadığı mevcut pazarlarda hedefin korunduğu bir yıl oldu. 2024 yılında özellikle iç pazarda tüketicinin alım gücüne paralel hareket eden firmaların pazar payında ciddi bir artış öngörüyoruz. İhracat pazarı açısından da Amerika ve Afrika’nın yeni pazarlar arasında yerlerini alacağını düşünüyoruz.

"Kadın çalışan oranını yüzde 65'e çıkarmak istiyoruz"

Konfor Grup olarak 2024 yılının en önemli projelerinden birinin ‘Konfor’da Kadın Gücü’ çalışmaları olduğunu söyleyen Akın Can, “Konfor Grup olarak iş hayatımızda kadın gücüne her daim önem vermiş ve buna uygun çalışma prensipleri edinmiş bir firmayız. Bu doğrultuda başlattığımız ‘Konfor’da Kadın Gücü’ projemizle birlikte, 2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası ile hareket edeceğiz.

Öte yandan yıl boyu gerçekleştireceğimiz çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyeceğimiz “Konfor’da Kadın Gücü”nü Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü ile birlikte hayata geçireceğiz” dedi. Bu projeyle birlikte 3 yılın sonunda bin 500 kadın çalışanı istihdam etmeyi planladıklarını söyleyen Akın Can, Konfor’da çalışan kadın oranını da yüzde 65’e çıkarmak istediklerini belirtti.