Konuşma dahil tüm hizmetleri internete taşıyor
Turkcell’in yeni markası Lifecell ile iletişimin tamamının internet üzerinden karşılanmasını hedefliyor. Telefonla arama, mesajlaşma gibi özellikler, BiP üzerinden sorunsuz gerçekleştirilebilecek. Şirketin açıklamasına göre, ses kalitesi de normale göre daha iyi olacak.
4.5G ile data tüketiminin artması ve mobil uygulama kullanım sürelerinin yükselmesi Turkcell’e önemli bir karar aldırdı. Lifecell dijital markasıyla hayata geçirilen paketler ile arama da dâhil tüm haberleşme mobil internet üzerinden yapılabilecek.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 4.5G’nin devreye girmesiyle birlikte özellikle gençlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını daha yaygın olarak internetten karşılamaya başlamaları, Turkcell’i harekete geçirdi. Turkcell’in yeni sunduğu dijital markası Lifecell, konuşma dâhil müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını sadece internet üzerinden karşılamayı planlıyor.
"Bir ilke imza attık"
Lifecell markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “İletişimde oyunun kurallarını Lifecell ile yeniden belirliyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını dinliyor ve onlara en yenilikçi çözümleri sunuyoruz. Lifecell de bunun en son örneği oldu. Lifecell markasında müşterilerimize sadece internetle iletişim hizmeti sunacağız. Müşterimiz konuşma ve mesajlaşmasını da internet üzerinden gerçekleştirecek. Kısacası hayatı internet olanlara sadece Lifecell yetecek. Bu sayede müşterilerimize konuşma ve mesajlaşma da dâhil bütün iletişim hizmetlerimizi tamamıyla internet ve dijital platformdan verdiğimiz bir çözümü ortaya koyarak Türkiye’deki bir ilke imza attık” dedi.
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen çözümün dünyadaki diğer telekomünikasyon şirketlerine örnek oluşturacağını ifade eden Bütün, “BiP ile ilk kez Türkiye’den bir uygulamayı dünyanın hizmetine sunduk. Yeni dijital markamız Lifecell ile yine bir ilke imza atıyoruz. Bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya da yayacağız. Bu yolculuğun en önemli amaçlarından biri de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiş” diye konuştu.
BiP’ten sabit numara arayabilecekler
Lifecell’li olan müşterilerin konuşma ve mesajlaşma ihtiyaçlarını BiP üzerinden karşılayabileceklerini ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, “Müşterilerimiz sadece mobil internetle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, sesli ve görüntülü konuşacaklar. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacaklar. BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler. BiP ile yapılan aramalarda daha yüksek ses kalitesiyle haberleşebilecekler. Lifecell’lilerin internetin tadını doyasıya çıkarmaları için paketlerin içerisinde çok zengin bir uygulama dünyası yer alıyor. Müşterilerimiz paketlerine dâhil fizy ile sınırsız müzik dinleyecek, TV+’tan istedikleri TV kanalı veya filmi istedikleri yerde izleyebilecek. Dergilik uygulamasındaki dergi ve gazetelerden seçtiklerini anında okuyabilecek. lifebox ile fotoğraf, videolar ve tüm dosyalarını bulutta depolayabilecek. UpCall uygulaması ile de telefonda kayıtlı olmasa bile arayan numaranın kime ait olduğunu görebilecek. Bu uygulamalarla internetin nabzı Lifecell’de atacak” açıklamasını yaptı.
Mobil internet ve uygulamaların kullanımının hızla arttığını da dile getiren Bütün sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz küresel uygulamalarımıza olan talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya çapında ilgi gören uygulamalarımızın indirilme sayısı da bunu doğruluyor. Lifecell paketleri içinde sunduğumuz uygulamalardan BiP 15 milyon, fizy yaklaşık 11 milyon, lifebox 5 milyon, TV+ yaklaşık 4,5 milyon ve UpCall ise 1,5 milyon kez indirildi. Bu yoğun talep ve gelişmeler bizi mobil interneti daha da etkin kullanacak çözümler geliştirmeye yönlendirdi. Lifecell de bunun en güzel örneği oldu.