Konya Şeker’den büyük çevre dönüşümü

Yıldız DOĞRUER

Konya Şeker, Konya ve civarında 5 bin kilometre mesafelik alanda, 273 ayrı güzergâhta 20 milyonu aşkın fidan dikti. Ağaç dikilen alanlardan biri de Çumra Şeker Fabrikasında pancarların yıkanması sonucu açığa çıkan toprakların döküldüğü eski atık sahası oldu. Bu kapsamda, 25 bin metre kare alana 5 binden fazla ağaç dikildi.

Alandaki ilk dikim ise PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu tarafından gerçekleştirildi. Fidan dikimine ilişkin değerlendirmede bulunan Erkoyuncu, “Bölgeyi ağaçlandırmayı bu toprakların bize yüklediği tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kadar önemli ölçekte bir alanı da ağaçlandırmamızın elbette Konya Ovası'nın, bu bölgede, ekolojisine katkı yapacaktır” dedi.

Ekolojik denge korunacak

Ağaçlandırmanın yanı sıra söz konusu bölgede 80 bin metrekare alana da Güneş Enerjisi Santrallari (GES) kuracaklarını belirten Erkoyuncu, “Bu proje de ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır, atıl bir alanı bu şekilde dönüştürmenin ekonomimize katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alana, çam ağacı, mahlep, dişbudak, sedir gibi türler ekiliyor.

Böylece bölgenin iklimine uygun, çok sulama da istemeyen ağaçlarla bölge insanı için bir sosyal etkinlik alanına dönüşecek. Ayrıca yapılan ağaçlandırma bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına da büyük bir katkı yapacak” diye konuştu.