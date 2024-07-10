Konya Şeker'in 'sulama ve patates' avansı 10-11 Temmuz'da hesaplara yatıyor

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortaklarının finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansını bugün, 23 milyon 505 bin liralık patates avanslarını ise perşembe günü hesaplara yatıracaklarını belirtti.Konya Şeker'in üreticisini her zaman desteklediğini belirten Erkoyuncu, desteklerin gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti.