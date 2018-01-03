Konya'da ürettikleri vinçleri 42 ülkeye satıyor

03 Ocak 2018

Konya Karatay'da Büsan Özel Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Sekizli Vinç, çeşitli tiplerde yük kaldırma makinesi ve vinç üretiyor. Firma, toplam 10 bin metrekare kapalı alana sahip 4 fabrikada 200 işçiyi istihdam ediyor.

Sekizli Vinç İhracat Müdürü Ruhi Yazar 1987'de sektörde faaliyete başlayan firmanın 500 kilogramdan 300 ton kapasiteye kadar çeşitli tiplerde yük kaldırma makinesi ve vinç üretimi yaptığını söyledi.

Her geçen gün gelişerek sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yazar, elektrikli vinç üretiminin yanı sıra araç üstü katlanır bomlu hidrolik vinç imalatı yaptıklarını aktardı.

"Türkiye'de vinç sektöründe ilk üçte yer alıyoruz"

Yazar, 4 fabrikada portal kaldırma ekipmanları, tavan vinci (fabrika içi vinç) ve diğer vinçlerin üretimini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda 42 ülkeye ihracatımız var. 15 ülkede yoğun ticaretimiz var. Ortadoğu, körfez ülkeleri, kuzey ve güney Afrika ülkeleri ile ABD'ye vinç satıyoruz. Pazarda sınırlamamız yok. 500 kilogramın üzerinde yükü olan her firmanın vince ihtiyacı vardır. 300 ton kaldırma kapasiteli ayaklı portal vinçler limanlarda kullanılıyor. İstanbul metrosunda kullanılan vinçler imalatımız olan ürünlerdir. Türkiye'de vinç sektöründe ilk üçte yer alıyoruz. Üretim kapasitesi olarak da ilk sıradayız. Haftada 50 arabalı vinç üretimi yapıyoruz. Türkiye'de bu alanda en yüksek kapasite bize ait."

Üretimlerinin yüzde 30'unu yurt dışına gönderdiklerini aktaran Yazar, "Konya firmasıyız. Montaj servisi yapıyoruz. Şirketimizde 200 işçi istihdam ediyoruz. Gerek ihracatta gerekse yurt içi pazardaki etkinliğimizle ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA