Kordsa emisyon azaltım hedeflerini onaylattı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarını devam ettirirken, verdiği taahhütlerle de faaliyet gösterdiği sektörlere öncülük etmeyi sürdürüyor. Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında, sürdürülebilirliği küresel büyüme stratejisinin merkezine koyan Kordsa, net sıfır yolculuğundaki kararlı duruşunu açıkladığı ara hedeflerle de ortaya koydu.

Bilimin ve teknolojinin izinde oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritası ve bu kapsamda taahhüt ettiği 2030 hedefleri ile Kordsa, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (The Science Based Targets initiative - SBTi) onay aldı. CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) ve World Wide Fund for Nature (WWF) iş birliğiyle kurulan SBTi, sürdürülebilirlik hedefleri konusunda dünyanın en saygın küresel standartlarının başında gösteriliyor.

Tedarik zinciri ekosistemini de dönüştürecek

SBTi tarafından onaylanan hedefleri doğrultusunda, 2019’u baz yılı olarak kabul eden Kordsa, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltacak. Tedarik zinciri ekosistemini harekete geçirmek için adım atan şirket bu kapsamda 2027 yılına kadar kritik hammadde tedarikçilerinin düşük karbon ekonomisine geçişi için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın 50 yıllık başarı hikayesinde sözden aksiyona geçişin çok önemli bir rolü olduğunun altını çizerken, “Paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Kordsa’nın iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bu kültür üzerine inşa ettiğimiz değerler sayesinde, Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketleri gibi, bizler de sürdürülebilirliği dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir fırsat olarak görüyoruz. ‘Hayatı Güçlendirme’ misyonumuzun bir gereği olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bu yaklaşımımızı ortaya koymaya, etki gücümüzü tüm ekosisteme yaymaya gayret ediyoruz.

İleri malzeme şirketi olarak, ortaya koyacağımız öncü tutumun çok sayıda iş kolunun yeşil dönüşümüne katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. SBTi’nın, Kordsa’nın hedeflerine onay vermesi, bizim bu yaklaşımımızın küresel platformlarda ne kadar güçlü bir şekilde karşılık bulduğunun da en büyük göstergesi. Bu yaklaşımla, müşterilerimize katma değerli ve sürdürülebilir çözümler geliştirirken, sorumlu yönetişim anlayışımızla dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.