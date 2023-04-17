Körfez Ulaştırma, taşımacılıkta liderliğini koruyor

Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığındaki iştiraki olarak, 2017 sonunda Kırıkkale-İzmit Rafinerileri arasında karşılıklı birer trenle rafineri ürün ve ara ürününü taşımaya başlayan Körfez Ulaştırma, faaliyetlerinde beş yılı geride bıraktı. Tüpraş rafinerileri arasında akaryakıt lojistiğini gerçekleştiren Körfez Ulaştırma, kesintisiz ikmal sağlamanın yanı sıra bugüne dek toplam 7 milyon ton akaryakıt taşımacılığı gerçekleştirdi.

Lojistik operasyonlarını güçlendirirken güvenli taşımacılığa katkılarını sürdüren şirket, filo yatırımlarını da her geçen gün artırarak alanının en büyük özel sektör yatırımcısı olma unvanını koruyor.

2024 yılında 14 lokomotife ulaşacak

Körfez Ulaştırma, güçlü bakım altyapısının yanı sıra, İsviçreli Stadler firmasından satın aldığı 7 adet çift yakıtlı (dizel/elektrikli modlarda çalışabilen) lokomotifle 2022 başından bu yana aralıksız olarak ticari seferlerine devam ediyor. Filosuna 2 yeni Stadler Eurodual model çift yakıtlı (hibrit) lokomotif daha ilave etmek üzere sipariş veren şirket, 2024 yılının son çeyreğinde teslimatı planlanan lokomotiflerle toplam 14 lokomotife ulaşacak.

Körfez Ulaştırma’nın beş yıldır çevreci, modern ve verimli lokomotif ve vagon filosuyla sektörün büyümesine önemli katkı sağladığını belirten Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır “Türkiye’nin ilk özel demiryolu işletmecisi olan şirketimiz, 2022 yılında 2,5 milyon ton akaryakıt ve ara ürün taşıdı; demir cevheri taşımasında da organizatörlük rolü üstlendi. Böylece, ekonomik avantajın yanı sıra kara yollarındaki tanker trafiğinin azaltılması yoluyla çevresel ve toplumsal fayda da sağlandı.

Körfez Ulaştırma olarak pazarın en büyük ilk 4 akaryakıt dağıtıcısına verdiğimiz taşıma hizmetini de her yıl artırıyoruz. Körfez Ulaştırma trenlerinde 2022 yıl sonu itibarıyla 81 makinist ve 40 şirket çalışanımızdan oluşan 121 kişilik ekibimizle büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz” diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü.

“Türkiye’nin en büyük akaryakıt taşımacısı olmanın sorumluluğunu taşıyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İlerleyen dönemde, yeni sipariş ettiğimiz 2 çift yakıtlı lokomotifin de dahil olduğu araç yatırımlarımızla akaryakıt dışı demiryolu taşımacılık alanına da girerek yeni segmentlerde bir büyüme hikayesi yazmak istiyoruz. Ülkemizin demiryolu taşımacılığına katkılarımızı artıracağız”

“İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde de Ülkemizin akaryakıt koridorunu açık tuttuk”.

Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremlerde yakıt koridorunu açık tutmaya ve ihtiyaç duyulan enerjiyi bölgeye kesintisiz taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başarır, “Kırıkkale Rafinerisi ve Batman Rafinerisi arasında seferini yapan Körfez Ulaştırma akaryakıt trenimiz; aynı zamanda afet bölgelerinde büyük gereksinim duyulan su, yatak, battaniye, çizme, termal kıyafet gibi malzemeleri de bölgeye ulaştırdı. Makinistlerimizin de gönüllü destek verdiği süreçte, Kırıkkale’den yüklenen yardım malzemeleri Batman’da ekiplerimizin desteğiyle AFAD sorumlularına teslim edilerek, en çok ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı” dedi.

249 vagonun kapsamlı revizyon işlemleri devam etti

Körfez Ulaştırma, 2022 yılındaki taşımacılık faaliyetlerinde, yıl içinde devreye aldığı 75 yeni akaryakıt vagonu dahil toplam 519 akaryakıt vagonu ve 35 platform vagonu kullandı. Diğer ürünlere ilave olarak, Tüpraş’ın petrokok ürünü de 2022 yılında İzmit-Kırıkkale hattında taşınmaya başlandı.

Kırıkkale Rafinerisi’nde yer alan, Avrupa’da ve Türkiye’de demiryolu araçlarının bakımını yapmak üzere yetkilendirilmiş ECM (Entity in Charge of Maintenance) sertifikasına göre hizmet veren, Türkiye’deki en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesinde 2022 yılında 249 vagonun kapsamlı revizyon işlemleri devam etti.

Teker çakma faaliyetleri için gerekli yatırımlar tamamen yurt içi imkanlarla tamamlanarak, toplam 250 teker takımı hazırlandı. Yine Kırıkkale Rafinerisi içinde, şirketin sahip olduğu lokomotiflerin bakım faaliyetlerinin yürütülmesi için lokomotif atölyesi yatırımı 2021 ortasında tamamlanarak, lokomotif bakımları için gerekli ECM sertifikası alındı. Ayrıca, malzeme depolama için atölye ve depo yatırımları da tamamlandı. Lokomotiflerin servis ve periyodik bakımları ise atölyede Körfez Ulaştırma ekipleri tarafından yürütülüyor.

Körfez Ulaştırma, ana şirketi Tüpraş’ın “2050 Karbon Nötr” hedefi kapsamında, faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını takip ederek azaltmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu doğrultuda 2030 yılında faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyon yoğunluk değerinin baz yılına göre yüzde 45 oranında azaltılması hedefleniyor.

Demiryolu taşımacılığı sayesinde 1 tonluk bir yükü karayolu ile 1 km taşıma sırasında ortaya çıkan emisyon miktarı, dizel lokomotifler ile 4’te birine, elektrikli lokomotifler ile ise 8’de birine kadar düşüyor.

Kuruluşundan bu yana Körfez Ulaştırma, çevreci demiryolu taşımacılığı ile 400.000 adet kara tankeri seferinin önüne geçerek hem kara yolu trafik emniyetini artırmış oldu, hem de karayolu taşımacılığına kıyasla 93 bin ton eşdeğer CO2 salımına engel oldu.