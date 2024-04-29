Koton'un halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Koton'un halka arzında talep toplama, "KOTON" kodu ile İş Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 30,50 lira olarak belirlenen şirketin yüzde 16,5'i halka açılmış olacak. Tüm payların satılması durumunda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 166 milyon 300 bin lira olması bekleniyor.

Koton Üst Yöneticisi (CEO) Dr. A. Bülent Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arz gelirlerinin yüzde 30 ila 40'lık kısmını şirketlerinin IT yatırımları, mağaza renovasyonları ve yeni mağaza açılışlarında, yüzde 60 ila 70'lik kısmını ise ürün alımlarında büyümeyi destekleyici bir işletme sermayesi olarak kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Koton olarak 35 yılı geride bırakmış bir giyim firması olduklarını belirten Sabuncu, "Küçük bir mağazadan bugün 437 mağazalık bir yapıya gelmiş, 30 ülkede mağazacılık yapan 57 ülkede e-ticaret ürünlerini bulabileceğiniz yaklaşık olarak 17,2 milyar lira cirosu olan yılda 300 milyondan fazla ziyaretçisini hem mağazalarında hem e-ticarette bulunduran ve yılda 60 milyondan fazla ürün satan bir markayız." şeklinde konuştu.

- "En büyük misyonumuz büyümeye devam etmek"

Koton CEO'su Bülent Sabuncu, önümüzdeki dönemdeki en büyük misyonlarının büyümeye devam etmek olduğunun altını çizerek, "Yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. Hem bulunduğumuz ülkelerde, hem yeni ülkelerde e-ticaret olarak pazar yerlerinde bulunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra mevcut mağazalarımızda metrekare verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz ve toptan olarak da pazar payımızı büyütmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörde çok özel bir konumlarının olduğunu aktaran Sabuncu, "Kadın giyiminde lider konumda olduğumuzu ifade etmek isterim. Son 11 yılın 10 yılında en beğenilen kadın markası seçildik. Bunun yanı sıra her yaştan gruba erkek çocuk ve kadın olarak da ürünlerimizi sunabiliyoruz. Yılda 30 binden fazla ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunuyoruz ve bizim en büyük mottomuz, en büyük sahiplendiğimiz konu biz trendlerin markasıyız. Uygun fiyatlı modayı müşterilerimize sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Sabuncu, Koton'un kurumsal bir yapısı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlam denetim mekanizmaları, sağlam yönetim mekanizmaları ve güçlü bir yönetimimiz olduğunu görüyoruz. Bunu hem kadromuzda hem de yönetim kurulunda görebiliyoruz ve bizim gibi firmaların geldiği noktada halka arzın kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Halka arzda Koton başka bir seviyeye çıkacak. Hem bir Türk tekstil perakende firması olarak hem de Koton olarak kendisini farklı bir ligde görecek, bilinirliğimiz artacak ve bu halka arz bizim markamıza prestij katacak diye düşünüyoruz."