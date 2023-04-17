Koza İpek Holding’e ait şirketler Hazine’ye geçti

Yargıtay'ın nihai kararı­na göre, Koza İpek Hol­ding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırım­cıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti.

Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam ede­cek. Koza Altın'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'n­da (KAP) yer alan açıklama­sında da Koza İpek Holding davasında Yargıtay'ın ni­hai kararını verdiği bildiril­di.

Buna göre, Yargıtay 3. Ce­za Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı müsadere kararını düzelte­rek onadı. Tasarruf Mevdu­atı Sigorta Fonu'nun (TM­SF) kayyım olarak görev­lendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, iyi niyetli pay sahiplerinin/ yatırımcıların pay ve hak­ları korunmak kaydı ile Ha­zine'ye devredildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan "İpek" soyadlı bazı sanıklar hakkında veri­len silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piya­sası Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mah­kumiyet kararını onadı.