Koza İpek Holding’e ait şirketler Hazine’ye geçti
Yargıtay'ın nihai kararına göre, Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti.
Yargıtay'ın nihai kararına göre, Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti.
Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. Koza Altın'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında da Koza İpek Holding davasında Yargıtay'ın nihai kararını verdiği bildirildi.
Buna göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı müsadere kararını düzelterek onadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, iyi niyetli pay sahiplerinin/ yatırımcıların pay ve hakları korunmak kaydı ile Hazine'ye devredildi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan "İpek" soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.