Kredi iştahı da mevduat faizi de artacak

Birol BOZKURT

Türkiye’nin en büyük bankası olma vizyonuyla yola çıktıklarını dile getiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2023 yılında Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı. Akbank’ın yeni dönem strateji ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşan Genel Müdür Kaan Gür, dün yaptığı toplantıda ekonomide son dönemde atılan adımları değerlendirdi. Ülke olarak Haziran 2023’ten itibaren normalleşme dönemi içerisinde olunduğunu söyleyen Kaan Gür, “Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için finansal sıkılaştırma politikası uyguluyor.

Hem para politikaları hem maliye politikaları son derece eşgüdümlü bir şekilde önümüzdeki üç yılın ortamı bugünden düzeltmeye yönelik bir program uygulanıyor. Özellikle şubat başında alınan kararlarla bankacılık sektörünün özellikle zorunlu karşılık kaynaklı maliyet baskıları belli bir noktada desteklenmiş durumda. Bu durum krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekecek” dedi.

“Dolardaki artış enflasyonun altında kalır”

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya başlaması ve son olarak yüzde 45’e çıkarmasıyla bankacılık sisteminin fonlama maliyetlerinde önemli bir artış meydana geldiğini vurgulayan Kaan Gür, “Bu fonlama maliyetlerindeki artış ister istemez mevduat maliyetlerini biraz aşağı doğru baskıladı. Bunun hemen sonrasında şubat ayı başında Merkez Bankası’nın aldığı kararla bankaların Merkez Bankası’nda tuttuğu zorunlu karşılıklara bir faiz ödenmeye başlanacak.

Bu çok önemli bir gelişme. Bu kararın etkisiyle mevduat faizlerinde tekrar bir yukarı doğru bir hareket oldu. Şu anda TL mevduat faizleri yüzde 51 seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) yavaş yavaş TL mevduata dönüşmesini istiyor. Ortam şuanda bunu destekliyor. Ağustos ayında 128 milyar dolarları bulan KKM portföyü şuanda 80 milyar doların altına düşmüş durumda, bu son derece pozitif. TL mevduatın payı yüzde 42’ye yükseldi.

KKM’yi de dahil ettiğimizde bu oran yüzde 58’lere kadar çıkıyor. Net ve brüt rezervlere baktığımızda burada da pozitif gelişmeler var. Türkiye’nin 5 yıllık risk primine bakın 800’lerden 300’lere geldiğini görüyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı yılsonu enflasyon hedeflerinin tutturulacağına inanıyoruz. Dolar kurunda da enflasyonun üzerinde bir artış beklemiyorum. Verilen hedefler yapılamayacak hedefler değil” diye konuştu.

“Yabancı para krediler yeniden canlanıyor”

Kredi taleplerinin bir kısmı Türk Lirası’ndan yabancı para kredilere dönmeye başladığını söyleyen Gür, “Özellikle turizm sektöründen ciddi bir kredi talebi var. Daha orta uzun vadeli kredileri konuşmaya başladık. Turizm sektörü 2024 yılında 60 milyar dolar gelir hedefliyor çok ciddi devinim. Şu sıralar konuştuğumuz iki veya üç tana önemli büyük proje var. Akbank’ın, Borsa İstanbul’a kote şirketler arasında, ilk 20 firma arasında yer aldığını söyleyen Kaan Gür, “2023 yılsonu itibariyle %55 yabancı payıyla banka hisseleri arasında en yüksek yabancı payına sahip. BIST 30 hisseleri arasında ise 3. sırada yer alıyor. Yabancı yatırımcının yakın dönemde tahvil ve hisse tarafında haftada 1 milyar dolarlık girişler yapmaya başlayacağını düşünüyorum”

“Nakdi kredilerin %15’ini biz sağlıyoruz”

Akbank’ın 2023 yılına yönelik rakamlarını da açıklayan Genel Müdürü Kaan Gür, şu ifadeleri kullandı; “2023 yılında da Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar TL kredi desteği sağladık. Ülkemizde özel sektöre verilen toplam nakdi kredilerin %15’ini biz sağlıyoruz. Bu dönemde toplam tüketici kredileri hacmimiz %121 artışla 318 milyar TL’ye ulaştı. KOBİ’lere nakdi kredi desteğimiz bir yılda %49 artarak 134,4 milyar TL seviyesine geldi. 2020 yılından bu yana ödediğimiz vergi 42 milyar TL seviyesinde.”