Kripto varlıklar güvenli donanım cüzdanına nasıl taşınır? Bu 3 adıma dikkat

Sıcak cüzdanlar özel anahtarları fiziksel olarak gizleyebiliyor ancak internete bağlı bir ortamda bulundukları için sofistike dijital yöntemler kullanan bilgisayar korsanlarının verileri ele geçirmek adına kullanabileceği birçok güvenlik açığından kaçamıyor.

Anahtarlar veya kurtarma ifadeleri bir kez bile internete bağlandığında uzaktan erişime açık olma ihtimalinden dolayı güvenilirliğini kaybediyor.

Eğer özel anahtar internete bağlı bir ortamda oluşturulduysa, bu anahtarı bir donanım cüzdana taşımak onu güvenli hale getirmiyor.

Buradaki asıl ihtiyaç internete bağlı cihazlarda hiç bulunmamış yeni bir anahtar olarak karşımıza çıkıyor. Ledger, kripto varlıkların güvenli bir donanım cüzdana doğru bir şekilde taşınması konusunda önerilerde buluyor.

3 adımda kripto varlıkların güvenliğini nasıl sağlayabilirsiniz:

1. Her varlık için yeni bir adres oluşturun

Örneğin dijital varlıklar bir sıcak cüzdandan bir Ledger Nano cihazına taşınmak isteniyorsa ilk olarak yeni bir adres oluşturulması gerekiyor. Birbirinden farklı her bir kripto varlık için bu işlemin uygulanması önem kazanıyor.

2. Gönderin kripto varlık için yeni ledger adresini doğrulayın ve yeni adrese gönderin

Bir sonraki adımda her bir kripto varlığı, mevcut cüzdandan Ledger Nano cihazındaki yeni hesaba göndermek gerekiyor. Açık anahtar, Ledger Live uygulamasından görülebiliyor ve kopyalanabiliyor olmasına rağmen emin olmak için Ledger Nano cihazının güvenilir ekranından doğrulanması gerekiyor.

3. Tamamen güvenli özel anahtarların tadını çıkarın

Cihazda yeni özel anahtarlar oluşturmanın ve varlıkları yeni adreslerine göndermenin ardından, kriptolar artık tamamen internet dışı bir ortamda güvenli hale geliyor. Bu aşamadan sonra, varlıkların saldırılardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğinden emin olabilirsiniz.