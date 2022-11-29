KT&G Türkiye sermaye artırımı kararı aldı

KT&G Türkiye Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu toplantıya istinaden şirket, mevcut sermayesini 2022 yılı için 35 milyon dolar artırmıştır.

Gerçekleştirilen sermaye arttırımı sonrasında KT&G Türkiye, yapacağı yatırımlar ile ülkemizdeki faalliyetlerini ve varlığını büyütmeyi planlıyor. Bu artış ile her iki ülke arasındaki iş birliğini ve ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

KT&G Yönetim Kurulu’nun aldığı karar neticesinde 2022 yılında başlayan yatırım artışının devamı olarak 2023 ve 2024 yıllarında da planlı sermaye artırımı ile KT&G’nin, Türkiye’deki yatırımlarının büyüyerek devam etmesi planlanmıştı.