Kullanıcılar ‘Sabit Kablosuz Erişim’ ve hızlı bağlantı tercih ediyor

Başak Nur GÖKÇAM

Araştırmanın bulguları, Türkiye dahil 19 ülkeyi kapsıyor ve 1,2 milyar bireyin yaşadığı 370 milyon haneyi temsil ediyor. Araştırma, Türkiye'de 100'ü aktif olarak Sabit Kablosuz Erişim kullanıcısı olmak üzere, 1.000 hane temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anket, yapılan hanelerde yaşayan toplam 50 milyonluk bir nüfusu temsil etti. Raporun Türkiye'deki bulgularıan göre, bir eğilim değişikliği olduğu ve FWA’in internet erişimi için birincil tercih haline geldiği belirtildi. 10 haneden 8'i FWA’yi daha önce kullandıkları bağlantı hizmetinin yerine tercih ederken, bu bağlantı hizmetinin getirdiği gelişmiş yetenekler, iyi ve güvenilir bir internet bağlantısı sağladığı görüşünü de destekledi.

Gelecekte iletişim hislere göre şekil alacak

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Işıl Yalçın, "Son Ericsson ConsumerLab Raporu, Türkiye'deki 12 milyon hanedeki kullanıcıların durumunu temsil ediyor. Sabit Kablosuz Erişimin (FWA) uygun maliyetli, esnek, kolay kurulan ve hızlı bağlantı sağlayan özellikleri ile öne çıkmaktadır. Nitekim bu güncel raporun bulguları, Türkiye’de hanelerin yüksek hızlı genişbant ve kolaylık açısından FWA’i tercih ettiğini doğruluyor” dedi.

Öte yandan rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ConsumerLab Başkanı Jasmeet Singh Sethi ise, “Raporda her 2 haneden 1’i FWA’e ilgi duyduğunu belirtiliyor''ifadelerinde bulundu. Gelecekte hayatımıza girecek 6G teknolojisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıl Yalçın, “Gelecekte sensörlerin hayatımıza girmesiyle iletişim hislere göre şekil alacak. Ben, 6G’yi dünyaya örtülmüş bir örtüye benzetiyorum. Sensörler, daha az enerji harcarken, çevreye de neredeyse zararı olmayacak boyutta olacak” diye konuştu.