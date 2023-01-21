"Kum Zambağı" için harekete geçtiler: Sonsuz kez dönüşebilen alüminyumdan ilham aldı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, sürdürülebilir gelecek için önemli bir proje başlattı. Sonsuz kez dönüşebilen alüminyumdan aldığı ilhamla dev şirket biyoçeşitlilik için harekete geçti. Türkiye’nin alüminyum ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren, bazı ürünlerde Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, Kibar Holding’in sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri içinde önemli rol oynuyor.

Çervesel sürdürülebilirliğin en önemli alt başlıklarından ‘Biyoçeşitliliğin Korunması’ alanında 3 yıldır yoğun bir şekilde çalışan şirket, Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle türü tükenme tehlikesi altında olan “Amsonia orientalis – Mavi Yıldız” bitkisini biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltıp yaşam döngüsüne kazandırmıştı. Projenin devamında yine florada kesinlikle korunması gereken türler arasında yer alan “Pancratium maritimum – Kum Zambağı” bitkisi için çalışma başlatıldı ve proje olumlu sonuç verdi. Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesi için önem taşıyan proje kapsamında laboratuvar ortamında çoğaltılan Kum Zambakları’nın doğaya aktarımı gerçekleştirildi.

Yürütülen projenin biyoçeşitliliğin devamlılığı ve doğal kaynakların korunması açısından ekolojik yaklaşımlara örnek teşkil edeceğine inandığını söyleyen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Daha yaşanılası bir dünya için çalışıyoruz. Çevremize, ülkemize, dünyamıza sunduğumuz katkının kapsamını genişletecek adımlar atıyoruz. Assan Alüminyum şirketimizin ‘Biyoçeşitliliği Koruma Projesi’ gurur duyduğumuz bir süreç. Biyoçeşitlilik dünyanın geleceği için en kritik bileşenlerden biri. Böyle bir sorumluluğu sanata destekle taçlandırmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kum Zambağı da yaşama dönüyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Biyoloji Bölümü ile çevresel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda üniversite-sanayi iş birliğinde örnek bir projeye imza attıklarını kaydeden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise proje hakkında şunları söyledi: “Küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun çalışmalarımızın önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldık. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle de dünyamızın geleceğine katkı sunuyoruz. Biyoçeşitliliği korumanın sürdürülebilir gelecek için önemli bir konu olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

Sanatla doğayı buluşturan tesadüf

Proje devam ederken Zorlu PSM prodüksiyonları arasında Kum Zambakları oyununun olduğunu öğrendiklerini ve büyük heyecan duyduklarını kaydeden Güngör, “Bu harika tesadüfle ülkemizin kültür-sanat hayatında önemli bir gücü temsil eden Zorlu PSM’deki Kum Zambakları oyununun ana destekçisi olma kararı aldık. Sanatın birleştirici, doğanın iyileştirici gücüne inanıyoruz” dedi.