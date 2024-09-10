'Kurumsal Karbon Ayak İzi'ni hesaplayan ilk oda: Gaziantep Sanayi Odası

'Kurumsal Karbon Ayak İzi' hesaplamalarını tamamlan ve raporlayan ilk oda olan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Karbon ayak izimizin doğru hesaplanması ve uluslararası standartlara uygun olarak raporlanması, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. TÜV-SÜD gibi dünya çapında güvenilir bir kuruluşun doğrulama sürecinde yer alması, bu alanda attığımız adımların güvenilirliğini artıracaktır. Sanayimizin çevresel etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için karbon ayak izimizi belirlemek, gelecek adına atmamız gereken en kritik adımlardan biri” dedi.

Sanayicileri bilinçlendirmeye yönelik adımlar

Ünverdi, "Yeşil Mutabakat konusunda sanayicilerimizi bilinçlendirme amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. İştirakimiz olan Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (GSO-MEM A.Ş.), TÜBİTAK’ın Yeşil Dönüşüm konusunda bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir” dedi ve ekledi: “Bu çabalar, Gaziantep sanayisinin çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu noktada, 60’tan fazla firmanın karbon ayak izini hesaplayarak yol haritalarını belirledik ve bu firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha avantajlı konumlanmalarına katkı sağladı. İşletmelerimizi yeşil dönüşümle geleceğe hazırlamaya, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlardan etkilenmemeleri için desteklemeye devam ediyoruz. GSO-MEM’den bu konuda destek almak isteyen firmalarımızı, sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmaya davet ediyorum."