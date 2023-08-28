Kurumsal şirketler, verimliliği startup’larla yakalıyor

Son yıllarda birçok kurumsal şirket, yüksek katma değer ve verimliliği ise startup’larla yakalıyor. ‘Kurumsal Şirket-İnovatif Girişimcilik (Startup)’ işbirliği modeli tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Türkiye emekleme döneminde

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, dünyada kurumsal şirket-startup iş birliğinin başarılı sonuçlar verdiğini, Türkiye’nin ise bu trendi teğet geçmemesi çağrısında bulundu.

Birçok kurumsal şirketin ciddi miktarda kaynak ayırdığı Ar-Ge faaliyetlerinden hızlı dönüş beklediğini belirten Esra Özden, bu sürecin uzun zaman alması ve olumsuz sonuçlanması durumunda ise projelerin rafa kaldırıldığını ve motivasyonu da düşürdüğüne dikkat çekti.

Dünyada birçok başarılı şirketin artık inovasyon merkezleri kurmak ve Ar-Ge ekibi oluşturmak yerine; girişimcilik ekosisteminden başarılı girişimciler ve büyüme potansiyeli olan girişimlerle yol yürümeyi seçtiğini kaydeden Özden, “Böylece kurumsal şirketler, daha az kaynakla daha kısa zamanda yenilikçi ürün ve hizmet sunabiliyor, pazar paylarını ve büyüme hızlarını artırıyor” dedi.

Yapılan bir ankete göre, Avrupa’daki startup’ların yüzde 75’inin kurumsallarla iş birlikteliğini çok önemsediklerini, startup’ların yüzde 27’sinin de kurumsal şirketlerle yaptıkları iş birliğinden memnun olduklarını ifade eden Özden, Türkiye’de kurumsal şirket-startup iş birliğinin henüz emekleme döneminde olduğuna vurgu yaptı.

2025'te 5 bin melek yatırımcı

Başta ekonomi yönetimi olmak üzere birçok kurumun, bu iş birliğinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yaptığını belirten Özden, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın da bu iş birliğinin gelişmesine yönelik hedefler verip teşvikler sunduğunu söyledi. Özden, Türkiye’de, 2025 yılına kadar melek yatırımcı sayısının 5 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.