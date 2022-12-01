Kütahya Porselen'in renkli porselen atıkları sanat eserine dönüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Seferberliği kapsamında Kocaeli Başiskele Belediyesi’nin projesiyle Yeşilkent Mahallesi’nde Sıfır Atık Tema Parkı kuruldu. Yarım asrı aşan tecrübesiyle ev serileri, otel koleksiyonları, porselen tencere ve sofra aksesuarları üretimi gerçekleştiren Kütahya Porselen’in fabrika atıkları parkta birer sanat eserine dönüştü.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefi ile doğaya saygılı ve sürdürülebilir üretim stratejisiyle atık malzemeler kullanarak geliştirdiği koleksiyonlarıyla birçok ödül alan Kütahya Porselen, parka üretim esnasında ortaya çıkan renkli porselen atıklarından oluşturulan sanat eserleriyle katkı sağladı.

Topluma sürdürülebilir fayda sağlama stratejisi doğrultusunda doğa ile bütünleşik olarak faaliyetlerine devam eden Kütahya Porselen fabrikasının atıkları, proje danışmanlığını yapan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol ile ND Sıfır Atık ve Tasarım Ekibi tarafından mozaik eserlere dönüştürüldü. Parkta yer alan alandaki zemin kol balıklarından oluşan akvaryum, labirent, eğri oyun, kedi formunda mozaiklerle süslendi, Selçuklu desenleri ve akvaryum görüntülü mozaik masalar oluşturuldu.

Fabrika ve firma atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Sıfır Atık Tema Parkı’nın tanıtım programı 30 Kasım günü gerçekleşti. Programda işbirliğinden ötürü Kütahya Porselen yöneticilerine plaket de takdim edildi.

Toplamda 2 bin 900m²’lik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108m²’lik 7 bölümden oluşuyor. Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm de yer alıyor.