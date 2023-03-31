Kuveyt Türk 1 milyar 400 milyon TL’lik temettü dağıtacak

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, müşteri deneyimini ve memnuniyetini odağına alarak hazırladığı 2025 stratejisi doğrultusunda hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

Bu doğrultuda, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştiren Kuveyt Türk, hem 2022 yılına dair finansal performans ve ilerlemeleri, hem de finansal tablolara ilişkin en güncel bilgileri hissedarlarıyla paylaştı. Kuveyt Türk, genel kurul toplantısında, kârdan ayırdığı 1 milyar 400 milyon TL'yi, hisse payları oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtma kararı aldı.

14 milyar TL net kâr

Genel Kurulda, Kuveyt Türk’ün finansal tablolarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 2022 yılında 14 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2021 yılına kıyasla %42 oranında artışla 301,5 milyar TL’ye ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüğü ise %60 oranında artışla 197,6 milyar TL’ye yükseldi. 2022 sonunda özvarlıklarını 28,7 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 384,6 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10’uncu sıradaki konumunu korurken katılım finans kuruluşları arasında ise ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2023 yılı genel kurul toplantısında görüşlerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2023 yılına umutla başlamışken 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler hepimizi derin üzüntü ve kedere sevk etti. 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla ana ortağımız Kuwait Finance House ve Kuveyt Türk Finans Grubu olarak, 200 milyon TL’si AFAD’a olmak üzere toplam 409 milyon TL katkı sağladık. Depremin ilk anından itibaren AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte hareket ederek afetten etkilenen bölgelere ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırdık. Ayrıca tüm yurtta depremden etkilenen kişi ve kurumların borç ödemelerinde ve finansmana ulaşma süreçlerinde kolaylık sağlamaktayız. Afetin yaralarını sarmak için tüm gücümüzle katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreci el birliğiyle hep birlikte aşacağız” dedi.

Bankacılık sektöründe 10.sırada

Ufuk Uyan ayrıca, “2022 yılında küresel ekonomi, salgının bıraktığı yıkıcı etkileri kısmi olarak atlatabilmişken ortaya çıkan yeni şoklar, birçok yeni problemi gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin gündemine getirdi. Artan enerji maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatları üzerinde oluşan baskı, enflasyonda tarihi zirvelerin görülmesine, politika yapıcıların da zorlu ve keskin kararlar almalarına yol açtı. Risklerin öngörülmez düzeyde yükseldiği bu dönemde etki alanımızdaki tüm paydaşlarımız ve ülke ekonomisi için ürettiğimiz değeri arttırmaya odaklandık.

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler alacağız. 2025 stratejimiz doğrultusunda, 2023 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Bu zorlu dönemde elde ettiğimiz başarılarda yoğun emeği olan tüm çalışanlarımıza, birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.