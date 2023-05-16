Kuveyt Türk 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Kuveyt Türk, 2023 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 10 artışla 302 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 24 artış göstererek 245 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, ilk çeyrekteki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artırarak 4,1 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 31 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 435 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Nakdi ve gayrinakdi finansman miktarı 283 milyar TL’ye ulaştı

2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'nde (2015-2025) tanımlanan vizyonla uyumlu şekilde 2025 stratejimizi müşteri, dijital ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdik. Dijital alanda teknolojik trendleri takip ederek operasyonel verimliliği artırmayı, dijital ürün yelpazemizi genişleterek dijital yeteneklerimizi güçlendirmeyi, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleri ile yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmayı hedefliyoruz. Tüm karar mekanizmalarında veriyi en etkin şekilde kullanarak geleceğin veri odaklı iş modellerini kurguluyoruz. Finansal başarılarımızı devam ettirmek için stratejimizi sürdürülebilir kârlı büyüme odağıyla şekillendiriyoruz. Aktif kalitesi ve likidite açısından ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürerek bu alanda 2023’te de sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedefliyoruz. Kullandırdığımız nakdi ve gayrinakdi finansman miktarının 283 milyar TL’ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir. Müşteri tabanımızı genişletip, müşterilerimizin bankamız ile olan ilişkilerini derinleştirerek daha çok müşteriyle daha yakından tanışmayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin en iyi finans kuruluşlarından biri olma hedefiyle 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.