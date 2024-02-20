Kuveyt Türk, CDP raporlamasında "B" skorunu aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, gelecek nesiller için kaynakların verimli kullanılması ve korunması amacıyla katılım bankacılığı iş modelini sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor.

Çevresel yükümlülüklerini ölçmek amacıyla aksiyon alan Kuveyt Türk, uluslararası raporlama platformu olan CDP İklim Değişikliği anketine ilk kez katılarak, bankacılık sektöründe en iyi notlardan birisi olan B skorunu aldı.

Topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini yürüten Kuveyt Türk, faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkiyi en az düzeyde tutmayı, sürdürülebilir finans yaklaşımının ana bileşenleri arasında görüyor. Bu konuda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerden atık yönetimine, entegre kurumsal sorumluluk projelerinden kurum içi sürdürülebilirlik eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüten bankanın değerlendirildiği söz konusu ankete, 23 binin üzerinde şirketin katıldığı da vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, topluma ve doğaya saygılı olmanın, katılım finansın temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydederek, "Faaliyetlerimizi çevresel ve toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkaracak şekilde planlıyor ve yürütüyoruz. Bu çerçevede, çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirerek sahip olduğumuz sera gazı emisyonlarını ölçtük ve ilk kez 2023 CDP İklim Değişikliği anketine katılarak bankacılık sektörünün en iyi notlarından biri olan B skorunu aldık. Kuveyt Türk olarak enerji verimliliğine yönelik aksiyonlarımızla doğamızı koruyacak projeleri önceliklendiriyor, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirme hassasiyetiyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevresel faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğiz"

Kuveyt Türk'ün gereken tüm kriterleri yerine getirerek "sıfır atık belgesi" alan ilk katılım finans kuruluşu olduğunu hatırlatan Uyan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk Bankacılık Üssü binamız enerji verimliliğine önem verdiğimizi gösteren BREEAM sertifikasına sahiptir. Bunun yanı sıra kağıtsız bankacılık yaklaşımını benimseyerek kağıt tüketimini azaltırken, ürünün üretimi sırasında kullanılan yüksek su tüketiminin de önüne geçmiş oluyoruz ve doğrudan emisyon miktarımızı düşürüyoruz. Yine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla yenilenebilir enerji ve çatı GES finansmanı başta olmak üzere sürdürülebilir yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Dijital ve sürdürülebilir finans alanında öncü katılım finans kuruluşu olma hedefimizle çevresel faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğiz."

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen CDP, firmaların iklim değişikliği konusundaki yönetişim yapılarını, risk ve fırsat tanımlamalarını, iş stratejilerini, hedeflerini, sera gazı emisyon verilerini ve farklı paydaşlar ile etkileşimlerini değerlendirerek derecelendiriyor. Farkındalık, yönetim ve liderliğe uzanan bir yolculukta değerlendirilen şirketler D'den A'ya kadar puanlandırılıyor. Kuveyt Türk, ankete katıldığı ilk yılında yönetim seviyesi B notunu alarak, "iklim konularında koordineli eylemde bulunan şirket" özelliğini taşıyanlar kategorisinde değerlendirildi.