Kuveyt Türk "Ödeme İste" yöntemini hizmete sundu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmalar yürütmeye ve işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, banka müşterilerinin FAST ödeme sistemini kullanarak birbirleriyle gerçekleştireceği para transferi işlemlerinde, alıcı tarafın işlemi başlatması sonrasında göndericinin talebe yanıt vermesini sağlayan hizmet "Ödeme İste" sistemine dahil oldu.

Yeni sistem, mevcut yapıdan farklı olarak para transferinin alıcı tarafından talep edilebilmesini ve göndericinin de teyidi sonrası para transferinin yapılmasını sağlıyor. Sistem, para transferini FAST ile günün her saati hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

"Müşterilerimizin işlemlerini kolaylaştırmalarına destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdürerek yeniliklere hızlıca adapte olduklarını ve müşterilerin işlemlerini hızlandırmaya gayret ettiklerini belirtti.

"Ödeme İste" sisteminin avantajlarından bahseden Oral, "Müşterilerimizin günün her saati güvenli işlem yapabilmelerine olanak sağlayan yeni sistem, para transferi bekleyen kişi tarafından işlemlerin başlatılabilmesi, talebi kabul edilmeyecek müşterileri engellenmesi ve gelen ödeme talebinin askıda bekletilebilmesi gibi özelliklere de sahip. Kuveyt Türk olarak müşteri deneyimini ve memnuniyetini odağımızda tutarak sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.