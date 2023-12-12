KWORKS’24 Hızlandırma Programı başvuruları açıldı

Türkiye girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları arasında yer alan hızlandırma programları, yılın son ayında 2023 değerlendirmelerini paylaşırken, 2024 hazırlıklarını da tamamlamaya başladı. Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS, bu kapsamda 2023 Demo Günü’nü 23 Kasım’da Şişli’deki yerleşkesinde gerçekleştirdi. Yıl boyunca yürütülen Hızlandırma ve Ön Hızlandırma programlarına 20 girişim katılırken, 2024 için de başvurular açıldı.

2024 programına başvuruların 31 Ocak’a kadar devam ettiğini paylaşan KWORKS Direktörü Dr. Mahmut N. Özdemir, “Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi olarak, her hızlandırma programı döneminin sonunda gerçekleştirdiğimiz Demo Günü etkinlikleri, hem KWORKS girişimlerinin yıllık gelişim süreçlerini ekosistemle paylaştığı, hem de yeni yıl çağrılarının başladığı etkinlikler oluyor. Bu yıl Meetgate, Pdmechanics, DeepSent, Imperium, Airdub, Ubicro, Boly, Renium, Materix, Oxodes, Phoyer, Apollon Engine, Event DAO, Müvekkil ve Patron olsam adlı girişimlerimiz sunumlarını yaptıktan sonra, yatırımcı, mentor, iş insanları ve sektör uzmanlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu” dedi.

Toplam 20 girişim desteklendi

9. dönemi sona eren KWORKS Hızlandırma Programı kapsamında bu yıl toplam 20 girişim desteklendi. KWORKS girişimleri program dönemi boyunca pilot proje, ürün lansmanı, hibe desteği, ilk satışlarını yapma, kullanıcı sayısı artırma ve tohum öncesi yatırım toplama gibi farklı hedefler içinden, iş modellerine ve aşamalarına göre seçtiklere hedeflere odaklandı. Sağladıkları desteklerle 15 girişimin somut başarılar elde ettiğini vurgulayan Dr. Mahmut N. Özdemir, “Bu girişimlerden dokuzu gelir yaratan girişimler, üçü ise program dönemi içinde ilk faturalarını kesti. Altı girişim, cirolarını artırarak gelir elde etmeyi sürdürürken 11 girişim, program dönemi içinde kurumsal bir şirketle pilot çalışma, ortak iş geliştirme ve ortak ürün geliştirme odağında işbirliği yaptı. KWORKS’23 Demo Day’de yer alan girişimlerin sunumlarına internet sitemizden ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

12 ayda 3 milyon dolar yatırım

Bu yıl Demo Günü'nde sunum yapan 15 girişimden Pdmechanics ve Oxodes'in yakın zamanda yatırım turu kapattığını belirten Dr. Mahmut N. Özdemir, “KWORKS olarak bu yıl da yapay zeka destekli seslendirme teknolojilerinden yapay zekayla telifsiz içerik üretimine, NFT tabanlı biletleme hizmetlerinden, insan kaynakları ihtiyaçları için yapay zeka uygulamalarına, endüstriyel montaj ve kalite kontrol hata tespitinden dijital dönüşüm çözümlerine, farklı odaklarda çalışan ve derin teknolojiden yararlanan 20 girişime destek olduk. Ayrıca 2023, KWORKS mezunu girişimlerden üçünün yatırım turunu kapattığı bir yıldı. Son 12 ay içinde yatırım turu kapatan aktif dönem ve mezun KWORKS girişimlerinin sayısı 7, toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 3 milyon dolar oldu” diye konuştu.

2024 programı başvuruları 31 Ocak’a kadar devam ediyor

Girişim hızlandırma programlarıyla teknoloji girişimlerinin ürün geliştirmelerine, pazar doğrulamalarına, müşterilerini artırmalarına ve ilk yatırımlarını almalarına yardımcı olacak altyapı, eğitim, birebir uzman desteği ve iş ağını sağladıklarını kaydeden KWORKS Direktörü Dr. Mahmut N. Özdemir, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“KWORKS’24 başvuruları Demo Day ile birlikte başladı, 31 Ocak’a kadar internet sitemizden devam edecek. Uzun yıllara dayanan girişim destekleme deneyimimiz, güçlü ekibimiz, geniş mentor ağımız ve sağladığımız ayrıcalıklarla girişimcilerin büyümek için ihtiyaç duydukları her şeyi sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi, tohum öncesi veya tohum yatırım turuna hazırlanmak isteyen teknoloji tabanlı girişimlerle beraber çalışmayı dört gözle bekliyoruz. KWORKS Hızlandırma Programı’nın 2024’ün sonunda tamamlanacak onuncu döneminde de Türkiye girişimcilik ekosistemine katkıda bulunacak yeni iş fikirlerini başarıya ulaştıracağımıza inancımız tam.”