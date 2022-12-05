Lamilux F100 Wave ile doğal aydınlatma ve havalandırmada yeni bir Form

Çevreci ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin kullanımı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Form Endüstri Tesisleri’nin distribütörü olduğu, Alman menşeli Lamilux Doğal Aydınlatma, Duman Tahliye ve Havalandırma üniteleri çevre dostu ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde yapay aydınlatmaya olan ihtiyacı minimuma veya sıfıra indiren Lamilux, enerji maliyetini düşürürken aynı zamanda karbon emisyonunu azaltıyor.

Lamilux’ün yeni F100 Wave modeli, dalgalı dizaynı sayesinde daha güçlü ve efektif duman tahliyesi, havalandırma ve doğal aydınlatma sağlıyor. Otomatik ve manuel olarak devreye sokulabilen duman ve ısı tahliye mekanizmaları; acil durumlarda dumanın tahliyesi ve ısı yükünün alınmasını hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirerek hem binada bulunanları hem de maddi değerleri koruyor.

Lamilux F100 Wave’in yeni dalgalı tasarımı, zorlu iklim şartlarına dayanıklılığıyla dikkat çekerken, üretiminde kullanılan düşük plastik oranıyla karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlıyor.

Modern tasarımlı F100 Wave, 60 saniyeden kısa sürede açılma, çok kademeli havalandırma, kolay kurulum ve ısı yalıtımı gibi avantajlarıyla yaşam ve çalışma alanlarına değer katıyor.