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Lastikle yetinmeyen Brisa mobilitede de büyüyecek

Yılda 13.5 milyon adet lastik üretimiyle iddiasını sürdüren Brisa, mobilite çözümleri alanında da atağa hazırlanıyor. Şirket, 2022’de bünyesine aldığı Arvento ile filolara farklı çözümler sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Mehtap HALICI

İzmit ve 2018’de devreye alınan Aksaray’daki son teknolojilerle donatılmış fabrikalarında yılda 13.5 mil­yon adet üretimle lastik sek­törünün öncülerinden Brisa, mobilite çözümleri alanında da dönüşüme hazırlanıyor. 56 binden fazla filo müşteri­sine son teknoloji telematik, IOT ve araç takip çözümleri sağlayan ve 700 binden fazla aracı yöneten araç takip sis­temleri şirketi Arvento’yu 2022 yılında satın aldıklarını hatırlatan Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Ge­nel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Türkiye pazarının potansiyeline çok inanıyo­ruz. Biz sadece lastik sektö­ründe kendimizi konumlan­dırmıyoruz. Çünkü bu Bri­sa’ya yetmiyor” dedi.

Brisa’nın bugün sadece las­tik sektöründe faaliyet göste­ren bir şirket olmadığına dik­kat çeken Güzel, markanın, lastiğin çok daha ötesini he­deflediği bir mobilite dönü­şümünde olduğunu söyledi. Brisa’nın, servis ağıyla ve las­tik ürünleriyle Arvento veri­lerini birleştirerek farklı mo­bilite çözümleri ve ürünlerini sektöre sunacağını ifade eden Evren Güzel, lastiğin ötesine geçeceklerini ifade etti.

“2030 yol haritasının oda­ğında “Mobilite Çözümleri” işini geliştirmek istiyoruz” diyen Güzel, Mobilitenin ge­tirdiği değişimlere uyum sağ­layan yeni ürünler, lastiğin ötesinde hizmetler ve özellik­le dijital dünya ile uyumlu iş modellerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Filolar için sundukları çö­zümler hakkında detaylı bil­giler veren Güzel, sözleri­ne şöyle devam etti: “Arven­to’nun filoların hareketlilik verisini alıp bunu veri anali­tiğiyle işleyip ardından ne za­man filonun lastiğinin değiş­mesi gerektiğini, ne zaman rotasyona girmesi gerektiği­ni, filonun ne zaman aracını bakıma sokması gerektiğini, ne zaman lastiklerini kapla­maya göndermesi gerektiği­ni, şoförün sürüş kullanımı­nın nasıl maliyetlerine etki yarattığı gibi datalarla aslın­da filolara dataya dayanarak çok daha farklı çözüm paket­leri sunulacak.”