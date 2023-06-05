Lastikle yetinmeyen Brisa mobilitede de büyüyecek
Yılda 13.5 milyon adet lastik üretimiyle iddiasını sürdüren Brisa, mobilite çözümleri alanında da atağa hazırlanıyor. Şirket, 2022’de bünyesine aldığı Arvento ile filolara farklı çözümler sunmayı hedefliyor.
Mehtap HALICI
İzmit ve 2018’de devreye alınan Aksaray’daki son teknolojilerle donatılmış fabrikalarında yılda 13.5 milyon adet üretimle lastik sektörünün öncülerinden Brisa, mobilite çözümleri alanında da dönüşüme hazırlanıyor. 56 binden fazla filo müşterisine son teknoloji telematik, IOT ve araç takip çözümleri sağlayan ve 700 binden fazla aracı yöneten araç takip sistemleri şirketi Arvento’yu 2022 yılında satın aldıklarını hatırlatan Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Türkiye pazarının potansiyeline çok inanıyoruz. Biz sadece lastik sektöründe kendimizi konumlandırmıyoruz. Çünkü bu Brisa’ya yetmiyor” dedi.
Brisa’nın bugün sadece lastik sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olmadığına dikkat çeken Güzel, markanın, lastiğin çok daha ötesini hedeflediği bir mobilite dönüşümünde olduğunu söyledi. Brisa’nın, servis ağıyla ve lastik ürünleriyle Arvento verilerini birleştirerek farklı mobilite çözümleri ve ürünlerini sektöre sunacağını ifade eden Evren Güzel, lastiğin ötesine geçeceklerini ifade etti.
“2030 yol haritasının odağında “Mobilite Çözümleri” işini geliştirmek istiyoruz” diyen Güzel, Mobilitenin getirdiği değişimlere uyum sağlayan yeni ürünler, lastiğin ötesinde hizmetler ve özellikle dijital dünya ile uyumlu iş modellerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Filolar için sundukları çözümler hakkında detaylı bilgiler veren Güzel, sözlerine şöyle devam etti: “Arvento’nun filoların hareketlilik verisini alıp bunu veri analitiğiyle işleyip ardından ne zaman filonun lastiğinin değişmesi gerektiğini, ne zaman rotasyona girmesi gerektiğini, filonun ne zaman aracını bakıma sokması gerektiğini, ne zaman lastiklerini kaplamaya göndermesi gerektiğini, şoförün sürüş kullanımının nasıl maliyetlerine etki yarattığı gibi datalarla aslında filolara dataya dayanarak çok daha farklı çözüm paketleri sunulacak.”