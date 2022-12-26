LG, 2023'te 4 stratejik alana odaklanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen William Cho, LG'nin ticari portföyünü geliştirmenin önemli olduğunu belirterek, "Kurumsal değeri artırmak için yüksek potansiyele sahip alanlarda niteliksel büyümeyi hızlandırmak ve büyüme motorlarını güvence altına almak gerekiyor. Ana işimizin rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz iş kollarının kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaya ve gelecek için stratejik iş kollarını hızla geliştirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Müşteri merkezli bir iş işletim sistemi kurmaları gerektiğini aktaran Cho, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyimi ve dijital dönüşümü birleştiren inovasyon yoluyla somut sonuçlar üretmeliyiz. Müşteri odaklı zihniyetimizi güçlendirmek ve çalışma şeklimizi geliştirmek için net orta ve uzun vadeli hedefler ve yol haritaları belirlemeli, beklentileri aşan yenilikçi müşteri deneyimleri elde etmeyi hedeflemeliyiz. AR-GE yoluyla geleceğin teknolojilerini güvence altına almalı ve yazılımdaki rekabetçiliğimizi güçlendirmeliyiz. Marka değerini artırmanın yanı sıra özellikle genç nesiller arasında marka itibarını iyileştirmek gerekiyor. Ayrıca, çevrim içi faaliyetleri büyüterek e-ticarette gelişmek için dijital pazarlamaya yoğunlaşmak gerekiyor."

Cho, ekonomik ortamı çevreleyen belirsizlikler olduğunu, LG'nin rekabet gücünü temelden yeniden şekillendirmek ve iş ortamındaki değişikliklere önceden yanıt vererek operasyonel verimliliği artırmak için şirketin yakın zamanda özel bir görev gücü oluşturduğunu vurguladı.

"İçgörüşler toplamaya devam ediyoruz"

William Cho, alınan önlemlerin daha sağlıklı bir kurumsal yapı oluşturmalarına olanak tanıyacağını, şirketin sürekli olarak olumlu sonuçlar üretmesini ve işin gelişmesi açısından uzun vadeli rekabeti güvence altına alarak yeni müşteri değeri yaratılmasını sağlayacağını umduklarını kaydetti.

Herkesin LG Electronics'i, bir şirket olarak neyin ve kimin tanımladığını düşünmesini de istediğini aktaran Cho, LG'de çalışan herkesin müşterileri için birer "değer yaratıcı" olduğunu, müşterilerine gerçekten değer vermelerini ve onlarla tanışarak, onları dinleyerek ve onlar gibi olarak müşterilere nasıl daha fazla ve daha iyi değerler sunabileceklerini düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Cho, cevabın her zaman müşterilerinde olduğunu, bu yüzden de onların yaşamlarına daha derinden bakmaya ve ilk, benzersiz ve yeni müşteri deneyimleri sunmak için içgörüler toplamaya devam ettiklerini bildirdi.

Geleceğin şu anki düşünce ve hareket tarzlarına göre belirleneceğini, eninde sonunda geleceğe hazırlanacaklarını belirten Cho, "Bireysel mücadelelerimizde kaçınılmaz olarak karşılaştığımız sınavları ve zorlukları, bugüne kadar olduğu gibi başarmamıza yardımcı olan iyimser bir tavır ve olumlu bir zihniyetle, cesurca aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.