Lidya Grup, 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefliyor

26 Aralık 2017

Bu yılı, 3.çeyreğin tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 25- 27 arasında bir büyümeyle kapatacaklarını belirten Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, 2018 yılında yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme planladıklarını kaydetti.

Türkiye'de ve dünya pazarlarında şartlar ne olursa olsun, daima büyümeye ve yeni fırsatlara odaklandıklarını anlatan Bekir Öz, şunları söyledi:

“Dijital baskı sektöründe dünya devleri arasında bulunan Xerox, Epson ve EFI markalarının Türkiye distribütörüyüz. Lidya Grup olarak, sermayemiz güçlü, iş yapabilme kapasitemiz yüksek, hedeflerimiz büyük, enerjimiz ve moralimiz zirvede. Tüm bunları birleştirdiğinizde, başarıyı da beraberinde getiriyor. Ekonomilerde, zaman zaman sıkıntılar olabilir. Grup olarak biz, daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, büyümenin anahtarıdır. 2018 yılı da, bizim açımızdan büyüme hedefiyle başlayacak bir yıl olacaktır” dedi.

Global pazarlardaki fırsatları değerlendirecek

2018’de, Londra ofisiyle birlikte, baskı çözümlerinde global pazarlardaki fırsatları değerlendireceklerini ifade eden Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Türkiye pazarında elde ettiğimiz tecrübemizi ve başarılarımızı, global pazarlara taşımak için yola çıkıyoruz. İngiltere ofisimizden, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine hizmet vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, Lidya Print Management (LPM) projemizde, ciddi bir olgunluk sürecine geldik. Örneğin, işletmesinde farklı markaların baskı makineleri olan müşterilerimiz, LPM projesi sayesinde, sahip oldukları makineleri yüzde 25 daha verimli kullanabilecektir” diye konuştu.

"Büyüme yolunda sürekli pedal çevirmek gerekiyor"

Şartlar ne olursa olsun, büyümek için daima fırsatların olduğuna inanmak gerektiğinin altını çizen Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, şunları söyledi:

“Gelecek yılın, kolay bir yıl olmayacağı öngörülüyor. Teknoloji ithalatı yapan firmalar açısından zor olan konulardan birisi, kurlardaki artışlardan ziyade, dalgalanmaların olmasıdır. Dalgalanmalar, yatırımları olumsuz etkiliyor. Ancak, yola çıktıysanız ve büyüme hamlesi içerisindeyseniz, büyümesiz bir dönemi kapatmanın da, küçülmek anlamına geldiğini bilmelisiniz. Tüm planlarınızı, büyümek üzerine kurgulamanız önemlidir. Büyüme yolunda atılan bir adımdan geriye dönmek, işletmeleri 5- 10 yıl geriye götürebilir. Pedalı sürekli çevirmeniz gerekiyor. Çünkü, mazeretler üreterek olumsuz düşüncelere kapılan kişiler veya kurumlar, sadece kendisine zarar verebilir. Ülkemizin üretmek ve büyümekten başka bir seçeneği yok. Gerçekler bu ise, bu gerçeklerin gereğini yapmak ve piyasanın dinamiklerine göre, aksiyon almak her işletmenin görevidir. Çünkü pazarda daima büyümek için fırsatlar mevcuttur” şeklinde konuştu.