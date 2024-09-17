Lima’dan Logistech çıkarması

Hızlı büyüme hedefleri doğrultusunda, inovasyon ve globalleşmeyi odak noktasına yerleştiren Lima, 11-13 Eylül tarihleri arasında Akdeniz’in en büyük buluşma noktası olan İzmir’de düzenlenen LOGISTECH fuarına deneyimli ekibi ile ikinci kez katıldı.

Lima Logistics standı diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden gelen birçok yabancı ve yerli firma tarafından ziyaret edildi.

Fuar ulusal ve uluslararası iş bağlantıları, sektör yenilikleri, lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirlerini ve sektör duayenlerini bir araya getiren önemli bir platform olarak biliniyor.

Lima Logistics, fuar boyunca sunduğu lojistik çözümleri ve müşteri yüküne özel hizmet anlayışıyla katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Zaman yönetimi, A’dan Z’ye süreç yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti. Özellikle Lima Logistics’in çevre dostu projelerini kapsayan Lima Green, fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü. Lojistik süreçlerinde “Lima Green ile Arkanızda Temiz Bir İz Bırakın” diyerek gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakılması gerektiğini savunuyor.

Lima Logistics’in Avrupa pazarındaki varlığını genişletme hedefi doğrultusunda, Lima Europe çatısı altında gerçekleştirdiği Hollanda yatırımı da fuarda öne çıkan konular arasında yer aldı. Lima, Avrupa’nın merkezi konumunda olan Hollanda üzerinden global ağını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Cenker Ural, katılımın ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Logistech Fuarı, sektörümüz için önemli bir buluşma noktası. Bu yıl da İzmir’de ekibimizle yer almak ve sektördeki yenilikleri yakından takip ederken, kendi çözümlerimizi de iş dünyasıyla paylaşmak bizim için büyük bir fırsat oldu. Lima Green ile sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve Lima Europe yatırımlarımızla global büyüme planlarımızı tanıtma imkanı bulduk. Bu tür organizasyonlar müşterilerimizle, sektör partnerlerimizle buluşmamızı aynı zamanda geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda yeni iş birlikleri oluşturmamıza ve firmamızı her yönüyle tanıtmamıza olanak sağlıyor.”

Lima Logistics, şirketin strateji planlarına bağlı kalarak, sektördeki yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya ve sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmir Logistech Fuarı’nda gösterilen yoğun ilgi, Lima’nın sektördeki liderliğinin göstergesi oldu.